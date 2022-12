„Grrr live!“: Rolling Stones kündigen Konzertstream an

Die Rolling Stones streamen ein Konzert aus dem Jahr 2012, bei dem die Musiker mit vielen verschiedenen, bekannten Kolleg*innen ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum feierten.

Der Auftritt fand im Rahmen der „50 & Counting“- Tour in Newark, New Jersey, statt. Als Gäste eingeladen wurden Bruce Springsteen, Mick Taylor, die Black Keys, Lady Gaga und Clark Jr & John Mayer. Die Künstler*innen spielten Rolling-Stones-Hits wie „Gimme Shelter“, „It’s Only Rock’n’Roll“ und „Tumbling Dice“. Das Konzert wurde damals nur per Pay-per-View übertragen wurde. Am 2. Januar 2023 wird es noch einmal ausgestrahlt. Tickets für das Event gibt es hier.

Der Auftritt wird außerdem am 10. Februar als Live-Album veröffentlicht. Der Titel „Happy“ wurde als erste Single-Auskopplung veröffentlicht. Das Album kann als 3-LP-Set auf Vinyl und als CD vorbestellt werden.