Rolling Stones verraten ein paar Textzeilen aus dem neuen Album „Hackney Diamonds“

Ronnie Wood, Mick Jagger and Keith Richards of Rolling Stones attend Rolling Stones’ ‘Hackney Diamonds’ album launch event on September 6, 2023 in London United Kingdom (Photo by Dave Hogan/Hogan Media/Shutterstock)

Bislang kannte man vom demnächst erscheinenden Rolling-Stones-Album „ Hackney Diamonds “ ja nur die erste Single „Angry“. In einem aktuellen Interview der Band mit „New York Times“ gibt es nun aber kurze Textauszüge aus vier weiteren Songs zu lesen.

„Tell Me Straight“

So wird unter anderem eine Passage aus dem von Keith Richards gesungenen Song „Tell Me Straight“ zitiert. „I need an answer/How long can this last?“, heißt es darin demnach — und: „Don’t make me wait/Is my future all in my past?“. Den Song beschreibt die „New York Times“ „eine introspektive Ballade, die über das Ende nachdenkt“.

„Sweet Sounds Of Heaven“

Auch aus dem Folgetrack „Sweet Sounds Of Heaven“ werden in dem Artikel einige Zeilen offenbart. „Let us sing, let us shout/Let us all stand up proud/Let the old still believe that they’re young“, singen darin Jagger und Lady Gaga im Duett.

„Whole Wide World“

Ein weiterer Song, aus dem wir einige Zeilen serviert bekommen, heißt „Whole Wide World“: „You think the party’s over/when it’s only just begun”, heißt es darin. Den Song bezeichnet die Zeitung als wehmütig und countryartig. Ein paar Fragmente also, ehe wir am 20. Oktober 2023 in den Genuss der ganzen Platte kommen werden.

„Depending On You“

In „Depending on You“ beweint Jagger eine verlorene Liebe: „I was making love but you had different plans“

Zur Erinnerung: Die Lyrics von „Angry“

Don’t get angry with me, I never caused you no pain

I won’t be angry with you, but I can’t see straight

It hasn’t rained in a month, the river’s run dry

We haven’t made love, and I wanna know why

Why you angry with me?

Why you angry?

Please just forget about me, cancel out my name

Please never write to me, I love you just the same

I hear a melody ringing in my brain

Just keep the memories, don’t have to be ashamed

Don’t get angry with me, I’m in a desperate state

I’m not angry with you, don’t you spit in my face

The wolf’s at the door with the teeth and the claws

My mouth’s getting sore, I can’t take anymore

Why you angry with me?

Why you angry?

Voices keep echoing, calling out my name

Hear the rain keep beating on my window pane

I hear a melody ringing in my brain

You can keep the memories, don’t have to be ashamed

Don’t get angry with me

Angry

Angry

Angry, don’t be angry with me, if we go separate ways

Angry, yeah, don’t be angry with me, let’s go out in a blaze

Angry, don’t be angry with me, don’t you spit in my face

Angry, don’t be angry with me, don’t get, don’t get

Angry, don’t be angry with me

I’m still taking the pills, and I’m off to Brazil

Angry, don’t be angry with me

Angry (Please), don’t be angry with me

Come on

Angry, don’t be angry with me