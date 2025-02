Rolling Stones haben immer noch ordentlich Sprit im Tank

Es ist noch keine zwei Jahre her, als die Rolling Stones mit „Hackney Diamonds“ ihr jüngstes Studioalbum mit neuen Songs veröffentlichten. Natürlich besteht die Hoffnung, dass Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood nochmal nachlegen. Darüber sprach jetzt ihr „Hackney Diamonds“-Produzent Andrew Watt mit den US-Kollegen von ROLLING STONE.

Watt verteidigt im Gespräch zunächst leidenschaftlich den jüngsten Grammy-Gewinn der Stones gegen Beschwerden im Netz, dass jüngere Rockbands benachteiligt würden.

„Sie sind in ihren Achtzigern“, sagt Watt. „Sie sind 82 und 83 Jahre alt. Nennt mir eine andere Band in der Geschichte, die in ihren Achtzigern ein so gutes Album gemacht hat, mit diesem Niveau an Songwriting und dieser Performance. Scheiß auf die Produktion. Ich drücke auf Aufnahme. Wisst ihr, was ich meine? Und ich achte darauf, dass es gut klingt. Sie spielen, singen, schreiben, geben alles. Sie können mir keine andere Band nennen, die in ihren 80ern jemals ein so gutes Album gemacht hat. Und der Grund, warum Sie mir das nicht sagen können, ist, dass Rock ’n‘ Roll noch nicht so alt ist! Es gibt einem Vertrauen in die Menschheit, in das, wozu ein Mensch fähig sein könnte.“

Dann spricht Andrew Watt über die „Hackney Diamonds“-Sessions an sich. Da seien noch Songs übrig. Die Frage ist halt, ob die nicht verwendeten Lieder einfach nicht gut genug sind für eine Veröffentlichung. Watt sagt so viel zur Zukunft:

Noch mehr Songs von „Hackney Diamonds“

Es gibt noch viele übrig gebliebene Songs aus den Hackney Diamonds Sessions, und Watt möchte, dass die Stones sie fertigstellen. „Es war eine produktive Zeit für die Band. Bei diesen Sessions hatten sie Material aus 18 Jahren angesammelt“, sagt Watt. „Es gab so viel zu durchforsten. Und es gab anfangs so viel, aus dem man auswählen konnte. Und dann kamen neue Songs hinzu, weil alle in Fahrt waren und irgendwie im Rausch. Also haben wir mehr aufgenommen, als auf das Album gepasst hat. Es gibt noch mehr Material. Ich kann nicht sagen, ob es passieren wird oder nicht. Es liegt an ihnen, aber es wäre toll. Warum nicht das Material fertigstellen, wissen Sie?“