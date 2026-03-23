Ronnie Bowman, Bluegrass-Legende und Country-Hitautor, tot mit 64

Ronnie Bowman, Bluegrass-Sänger, Musiker und Songwriter hinter Hits von Chris Stapleton und Kenny Chesney, ist am Sonntag gestorben. Er wurde 64 Jahre alt.

Bowman war am Samstag in einen Motorradunfall verwickelt worden und lag in Nashville im Krankenhaus. Die International Bluegrass Music Association bestätigte seinen Tod in einem Post in den sozialen Medien. „Es ist schwer, die Tiefe dieses Verlusts in Worte zu fassen. Ronnie war nicht nur ein außergewöhnlicher Musiker und Songwriter – er war ein außergewöhnlicher Mensch“, schrieb die IBMA. „Er hat die Menschen um sich herum aufgebaut und sie besser zurückgelassen, als er sie vorgefunden hat. Ronnie war ein geschätzter Teil unserer Gemeinschaft, und sein Fehlen trifft uns tief.“

Bowmans Karriere war reich an Auszeichnungen. Als Bluegrass-Künstler wurde er von der International Bluegrass Music Association regelmäßig geehrt – dreimal ernannte sie ihn zum IBMA Male Vocalist of the Year. 2022 gewann er den Songwriter of the Year, und zweimal nahm er den IBMA Song of the Year mit nach Hause. Im Mainstream-Country räumte Bowman 2015 den ACM Award for Song of the Year ab, als Mitautor von Chris Stapletons „Nobody to Blame“ – gemeinsam mit Stapleton und Barry Bales.

Karriere und Lonesome River Band

Bowman stammte aus North Carolina und begann im Alter von drei Jahren Musik zu machen – er sang in der Kirche und in einer Band, die aus Familienmitgliedern bestand. Als Erwachsener fand er seinen Weg zum Bluegrass, und 1990 stieß er als Bassist und Leadsänger zu Dan Tyminski in die Lonesome River Band. Gemeinsam veröffentlichten sie vier Alben; parallel dazu brachte Bowman Soloplatten heraus. Sein 1995er Werk „Cold Virginia Night“ wurde von der IBMA zum Album of the Year gekürt.

Im Jahr 2000 gelang Bowman sein erster großer Country-Erfolg als Songwriter, als Lee Ann Womack „The Healing Kind“ für ihr Album „I Hope You Dance“ aufnahm. 2005 landete er mit „It’s Getting Better All the Time“ von Brooks & Dunn seine erste Nummer-eins-Single im Country, und zwei Jahre später wiederholte er diesen Erfolg mit Kenny Chesneys „Never Wanted Nothing More“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bowmans bekanntester Triumph der neueren Zeit kam jedoch 2015, als er gemeinsam mit Stapleton – einem engen Freund und Bluegrass-Kollegen – drei Songs für Stapletons Debütalbum „Traveller“ schrieb: „Outlaw State of Mind“, „More of You“ und die mit dem ACM Award preisgekrönte Single „Nobody to Blame“. Bei der ACM-Verleihung 2016 hielt Bowman eine bewegende Dankesrede, in der er davon erzählte, wie er in einem Mobilheim mit seiner Mutter aufgewachsen war und wie sie ihn mit 14 bat, ihr ein Lied zu schreiben. „Ich bin nach Hause gegangen, hab das getan – und mache es seitdem, dank meiner Mama“, sagte Bowman.

Songs für Stapleton und die Grascals

Bowman schrieb außerdem Songs für Jake Owen, Cody Johnson und die Bluegrass-Gruppe the Grascals. 2011 nahm Bluegrass-Legende Ralph Stanley Bowmans „A Mother’s Prayer“ auf, und 2023 arbeitete Bowman erneut mit Stapleton zusammen und schrieb „It Takes a Woman“ für Stapletons Album „Higher“ mit.

Als Sänger war Bowmans Stimme eine verlässliche Konstante. Er sang in einem ruhigen, aufrichtigen Tenor, der seine Soloalben prägte. Die Art, wie er „Love for an Angel“ auf seiner 1998er LP „The Man I’m Tryin‘ to Be“ interpretierte, vermittelte mühelos Herzschmerz und Sehnsucht zugleich. Diese Gabe machte ihn auch als gefragten Background-Sänger begehrt. Bowmans Stimme ist auf Alben von Loretta Lynn, Alan Jackson, John Fogerty und Sierra Hull zu hören, unter anderem.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trotz all seiner Erfolge als Songwriter blieb Bowman der Bühne treu. Er war ein vertrautes Gesicht auf zahlreichen Bluegrass-Festivals; in einem Nachruf erinnerte Country-Sänger Dierks Bentley an gemeinsame Auftritte beim ersten DelFest und beschrieb Bowman als „den Lieblings-Bluegrass-und-Country-Sänger von allen, die ich kenne“.

Auftritte mit Billy Strings

Bowman spielte regelmäßig sowohl mit seinen Vorbildern als auch mit der jungen Generation. An St. Patrick’s Day trat er in Nashvilles Bluegrass-Hochburg Station Inn auf, und im vergangenen Jahr stand er gemeinsam mit Billy Strings im Ryman Auditorium auf der Bühne und spielte eine Version von „Mother’s Not Dead“.

„Ronnie Bowman war ein unglaublicher Sänger und Songwriter. Einer der besten Entertainer in Bluegrass und Country“, schrieb Strings in einem Nachruf auf Bowman in den sozialen Medien. „Möge unser lieber Freund in Frieden ruhen.“