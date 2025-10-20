Sabrina Carpenter: „Ich bin nicht nur geil, ich bin auch erregt“

Nein, Sabrina Carpenter ist nicht von Lolita inspiriert (sagt sie)

Sabrina Carpenter steht wegen eines provokanten Albumcovers in der Kritik. Sagt das mal Carly Simon

Sabrina Carpenter hat die Kontroverse um das Cover ihrer neuen LP „Man’s Best Friend“ verspottet und wehrte sich in ihrem Monolog bei „Saturday Night Live“ gegen ihren Ruf, ein „sexbesessener Popstar“ zu sein.

„Als ich das letzte Mal hier war, zum 50-jährigen Jubiläum, durfte ich mit Paul Simon singen, und seitdem ist mein neues Album ‚Man’s Best Friend‘ erschienen“, sagte Carpenter. „Einige Leute waren etwas erschrocken über das Cover. Ich weiß nicht genau, warum. Es ist einfach so.“

Carpenter zeigte dann das umstrittene Cover: „Ich auf allen vieren, während eine unsichtbare Person an meinen Haaren zieht. Aber was die Leute nicht erkennen, ist, wie es beschnitten wurde. Wenn man herauszoomt, sieht man deutlich, dass es ein Bild von mir beim 50-jährigen Jubiläum von Bowen [Yang] ist, der mir an den Haaren hochhilft.“

Carpenter zoomte weiter auf das unbearbeitete Foto heraus: „Nachdem Martin Short mich aus der Buffet-Schlange geschubst hatte und etwas gesagt hatte wie: ‚Daddy braucht seine Mini-Quiche.‘“

Sabrina Carpenter will nicht falsch verstanden werden

„Da ich schon einmal hier bin, möchte ich einige Missverständnisse ausräumen, die die Leute über mich haben“, fügte Carpenter hinzu. „Alle halten mich für einen geilen Popstar, aber ich habe wirklich so viel mehr zu bieten. Ich bin nicht nur geil … ich bin auch erregt. Und ich bin anzüglich. Und ich liebe es zu lesen. Meine Lieblingsbücher sind Lexika, sie sind so groß und hart, und okay, ich versuche ernst zu bleiben, tut mir leid.“

Bevor sie sich ins Publikum begab, sagte Carpenter zu den Zuschauern zu Hause: „Unter all dem Glitzer, den Perücken und den Korsetts steckt ein echter Mensch.“

Carpenter war sowohl Moderatorin als auch musikalischer Gast in der neuesten Folge von SNL und trat in Sketchen während der gesamten Show auf, zusätzlich zu ihrer Aufführung von „Manchild“ und „Nobody’s Son“.