Rosalía verschiebt US-Tourauftakt der „Lux“-Tour wegen familiärem Notfall

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Rosalía bringt die „Lux“-Welttournee vorerst nicht in die USA. Am Donnerstagmorgen verschob die spanische Sängerin ihre bevorstehenden Florida-Termine „aufgrund eines familiären Notfalls“ – so das Kaseya Center in Miami.

Betroffen sind ihre Show am 4. Juni in Miami, die den US-Abschnitt der „Lux“-Welttour einläuten sollte, sowie ein weiterer Auftritt am 6. Juni ebendort und der Stop in Orlando am 8. Juni.

„Sie bedauert es sehr, ihre Fans zu enttäuschen, doch die Umstände haben ihr keine andere Wahl gelassen“, heißt es in einem Statement auf dem Instagram-Account des Kaseya Center. „Da die Tour die Möglichkeit einer Neuterminierung prüft, behaltet bitte eure Tickets. Wir werden euch bald mit weiteren Informationen versorgen“, fügte das Venue hinzu.

Zweiter Rückschlag auf der Tour

Das Kia Center in Orlando veröffentlichte dieselbe Erklärung auf seinem offiziellen Instagram-Kanal. Rosalías Management reagierte auf eine Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.

Es ist bereits der zweite Dämpfer auf Rosalías „Lux“-Welttour. Im März, kurz nach dem Tourstart, musste die Sängerin ihre Show in Mailand abbrechen – nach einer Lebensmittelvergiftung. „Ich liege auf dem Boden und gebe alles. Ich kann versuchen weiterzumachen, aber irgendwann muss ich vielleicht aufhören … Wir müssen es abbrechen, wenn ich körperlich nicht mehr kann. Ich habe Schmerzen“, sagte sie, bevor sie die Vorstellung mittendrin beendete.

Rosalía hat bislang keine weiteren Details zu den verschobenen Shows mitgeteilt und auch noch keine neuen Termine bekanntgegeben. Der nächste geplante Tourauftritt ist für den 11. Juni in Boston angesetzt.

_____________________________________________________________

Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Weshalb fühlt er sich manchmal wie ein Getränkelieferant? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen, exklusiv in der Ausgabe 06/26. Und nicht nur das: Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei – an der auch Sven Regener von Element of Crime mitgewirkt hat. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.