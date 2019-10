Roskilde Festival 2020: Alle Infos zu Tickets, Termin und Line-up

Keine Tickets für das Lollapalooza in Berlin am 7. und 8. September? Kein Problem – dieses Jahr lassen sich Konzerte der Hauptbühnen auch ganz bequem vom Sofa aus kostenlos verfolgen.

Das Lollapalooza-Festival im Berliner Olympiapark und Olympiastadion steht an! Vom 7.-8. September ist es endlich wieder soweit. Und auch dieses Jahr bietet das Line-Up mit starken, internationalen Acts Grund zur Vorfreude. Mega-Newcomerin Billie Eilish, Kings Of Leon, Swedish House Mafia und Rita Ora stehen als Headliner auf dem Programm. Einige Tickets gibt es zwar noch, doch auch für Fans, die das Spektakel lieber gemütlich von zu Hause aus verfolgen wollen, gibt es dieses Jahr eine gute Option. Wo kann ich das Lollapalooza live im Stream sehen? Zum ersten Mal zeigt die Telekom das internationale Festival live aus Berlin. In hervorragender Qualität können…