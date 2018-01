„Rotten Tomatoes“ schreibt Todesanzeige: Doch John Carpenter ist nicht tot!

Auch „Rotten Tomatoes“ blickte am Dienstag (16. Januar) zur Feier des Geburtstages von John Carpenter auf die fünf Lieblingsfilme des Regisseurs zurück (ROLLING STONE brachte sogar alle 20 in ein Ranking). „John Carpenter wäre heute 70 Jahre alt geworden! Wir feiern seinen Geburtstag, indem wir auf seine fünf Favoriten blicken“.

Nur kam der nett gemeinte Tribut etwas früh. Carpenter feierte nämlich noch sehr lebendig seinen Geburtstag. Doch der schien es mit Humor zu nehmen.

To Rotten Tomatoes, despite how it appears, I'm actually not dead.

Rotten Tomatoes hat sich für die „Verwechslung“entschuldigt und den Tweet gelöscht, doch im Internet geht nie etwas verloren, weshalb es natürlich Screenshots gibt.

Sorry for the mix up earlier, the fog was heavy this morning. Happy 70th birthday John Carpenter! pic.twitter.com/k7sCznczl9

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) January 16, 2018