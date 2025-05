Roxette live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

„Listen to Your Heart“: Per Gessle singt Roxette-Klassiker für die Ukraine

Fünfeinhalb Jahre nach dem Tod von Marie Fredriksson kommt Per Gessle unter den Projektnamen Roxette wieder nach Deutschland. Gemeinsam mit der schwedischen Pop-Sängerin Lena Philipsson steht er nun bald hierzulande auf der Bühne. Unter dem Motto „Roxette In Concert 2025“ bereiste Gessle bereits Südafrika und Australien.

Im November 2025 nun bringen Roxette ihre Show nach Europa. Per Gessle und Lena Philipsson spielen in Deutschland in Leipzig, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und Nürnberg.

Die Live-Band besteht aus langjährigen Roxette-Mitarbeitern. Christoffer Lundquist, Magnus Börjeson, Magnus „Norpan“ Eriksson, Dea Norberg sowie den Roxette-Legenden Clarence Öfwerman und Jonas Isacsson. Der Pre-sale beginnt schon am Mittwoch, 07. Mai 2025.

18.11.2025 Leipzig, Quarterback Arena

20.11.2025 Berlin, Tempodrom

22.11.2025 Hamburg, Barclays Arena

23.11.2025 Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

25.11.2025 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

26.11.2025 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherungen

Telekom Prio Tickets:

Mi., 07.05.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 08.05.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 09.05.2025, 10:00 Uhr

www.livenation.de/roxette-tickets-adp1485882

Wir berichteten zuletzt im November 2022:

Unter dem Leitspruch „Ganz Schweden sammelt Geld für die Ukraine“ hat in Schweden ein Solidaritätskonzert für die Ukraine stattgefunden. Umgerechnet 7,3 Millionen Euro kamen dabei für die Opfer des russischen Angriffskrieges zusammen, wie die Veranstalter am Montag mitgeteilt haben.

Um diese Summe zu erreichen, sind bei dem live im Fernsehen übertragenen Konzert einige der größten Stars des Landes aufgetreten. Auch Per Gessle bespielte die Bühne in der Stockholmer Avicii Arena: Er legte den Schweden mit dem denkbar passendsten Titel nahe, sich an der Spendensammlung zu beteiligen, indem er den Roxette-Klassiker „Listen To Your Heart“ in einer ruhigen Akustik-Version dargeboten hat.