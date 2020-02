Roxette: Per Gessle trauert mit neuem Song um Sängerin Marie Fredriksson

Das wird Sie auch interessieren





Per Gessle von Roxette betrauert seine langjährige Freundin und musikalische Partnerin Marie Fredriksson mit einem neuen Stück. das seine Gefühle nach dem Tod der Sängerin im Dezember 2019 ausdrücken soll.

„Around The Corner (The Comfort Song)” wurde mit Helena Josefsson (Sängerin der Band Sandy Mouche, lange Zeit Backgroundsängerin für Gessle) aufgenommen.

Gessle dazu in einer persönlichen Botschaft an die Fans:

„Musik ist etwas Erstaunliches. Sie kann dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und so viele wunderbare Bilder in deinem Kopf und Herzen erzeugen. Sie kann dir auch durch düstere Zeiten helfen. Manche Songs fühlen sich gar so an, als wären sie nur für einen geschrieben worden, ist das nicht seltsam? Oder heißt es vielleicht einfach nur, dass wir alle gleich sind? Ich schrieb „Around The Corner“ am Tag nach Maries Tod fertig. Drei Tage später starb meine Schwiegermutter. Ich war umgeben von Tod. Ich schrieb es für mich. Doch ich vermute mal, ich schrieb es genauso für euch alle da draußen. Es gibt viele unter uns, die einen teuren Menschen verloren haben und nicht wirklich wissen, wohin mit sich. Hier ist er mein Trost-Song.“

