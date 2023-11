RTL-Legende Hans Meiser ist tot: Das ist die Todesursache

Foto: Frank Hempel/United Archives via, United Archives. All rights reserved.

Hans Meiser dürfte eines der bekanntesten Gesichter des Privatfernsehens sein, galt für RTL Plus als „Mann der ersten Stunde“. Nun ist der Moderator im Alter von 77 Jahren an Herzversagen gestorben. Das gab sein eigener Radiosender „Radio Wellenrausch“ am Montag (06. November) in einer Mitteilung bekannt.

Empfehlung der Redaktion Günther Jauch – der Moderator der Deutschen

Darin heißt es: „Die TV-Legende, der Moderator und Mitgründer von unserem Sender Radio Wellenrausch ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben. Hans Meiser hat sich vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt. Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles.“

Weiter schreibt der Sender: „Sein Können und Wirken wurde unter anderem mit den renommierten Auszeichnungen Goldene Kamera und Bambi sowie mit dem Goldenen Kabel und dem Publikumslöwen von RTL gewürdigt. Hans Meiser hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und Angehörigen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Meiser, geboren am 20. August 1946 in Bad Rothenfelde, hatte bereits als 15-Jähriger begonnen, für den Hörfunk zu arbeiten. Nach einem abgebrochenen Kunstgeschichtsstudium versuchte er sich als Radiomoderator, bekam 1970 seine eigene „Pop Show“. Nach einem Wechsel ins Nachrichtenfach bei Radio Luxemburg übernahm Meiser 1984 die erste TV-Nachrichtensendung beim neu gegründeten ersten Privatfernsehsender RTL Plus („7 vor 7“, später „RTL aktuell“) und sprach sie bis 1992.

Hans Meiser prägte den Talkshow-Boom in Deutschland

Bekanntheit erlangte er bei RTL aber auch ab 1992 durch die von ihm moderierten Sendung „Notruf“, die ein großes Publikum fand. Zugleich brachte er mit „Hans Meiser“ eine Talkshow an der Start, deren Gäste nicht Prominente waren, sondern Menschen aus dem Volk. Ein Hit, der ihm und seinem Sender hohe Quoten bescherte und letztendlich mit dazu beitrug, das sich das Privatfernsehen in Deutschland etablierte. Folge war dann auch ein Talkshow-Boom, vor allem bei RTL und Sat 1. Der Moderator erhielt zahlreiche Fernsehpreise und blieb auch mit weiteren Sendungen wie „Life! Dumm gelaufen“, die vor allem auf seine Aura des seriösen, aber auch verschmitzten Anchor Man setzten, im Gedächtnis der Zuschauer.

Stets verstand es Hans Meiser auch, sich nicht zu ernst zu nehmen. In der Nachrichtensendung-Parodie von „RTL Samstag Nacht“ intonierte er den Jingle mit einem Xylophon. Im „Neo Magazin Royale“ trat er ab 2015 zunächst wutschnaubender als „Kleiner Mann“ auf und danach als Bundespräsidentendarsteller Hans-Meiser Steinmeiser. Die Produktionsfirma von Jan Böhmermann beendete die Zusammenarbeit allerdings, als bekannt wurde, dass der Moderator für ein Onlineportal, das rechtspopulistische Propaganda macht, Werbesports eingesprochen hatte.

In den letzten Jahren bemühte sich Meiser um eine Rückkehr zur alten Liebe Radio und gründete dafür den eigenen Sender „Radio Wellenrausch“ in Lübeck.