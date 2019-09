Bevor jetzt einer laut „The Dark Knight“ ruft: Der zweite Batman-Film von Christopher Nolan startete einen Monat vor Premiere mit einer 9,0 in der Filmdatenbank.

Schon Wochen vor dem offiziellen Kinostart stellt „Joker“ mehrere Rekorde auf. Keine Comic-Verfilmung machte wohl in den letzten Jahren bei einem Filmfestival so viel Furore wie die Schurken-Biographie von Todd Phillips in Venedig. Insgesamt acht Minuten lang applaudierte das Publikum. Danach gab es fast ausschließlich überschwängliche Kritiken von der Fachpresse. „What a gloriously daring and explosive film“, schrieb etwa ein Redakteur des „Guardian“. „Ohnehin vergisst man bis ganz kurz vor Schluss, dass man einen Comicfilm schaut“, urteilte Andreas Borcholte auf SpiegelOnline. Nun schlägt sich die positive Stimmung auch mit einer Zahl in der Filmdatenbank IMDb wieder. Dort hat „Joker“ nach der…