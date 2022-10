Ryan Reynolds arbeitet an Doku über Komiker und Schauspieler John Candy

Der kanadische Komiker und Schauspieler John Candy sorgte in Filmen wie „Spaceballs“ für Lacher, sein früher Tod mit 44 Jahren setzte seiner Karriere aber ein plötzliches Ende. „Deadpool“-Regisseur Ryan Reynolds will jetzt seinen Beitrag dafür leisten, dass Candy nicht in Vergessenheit gerät. Wie Reynolds mitteilte, arbeitet er an einer Dokumentation über Candy.

„Weil John Candy gerade auf Twitter trendet, sage ich einfach, dass ich ihn liebe. So sehr, dass Maximum Effort zusammen mit Colin Hanks an einem Dokumentarfilm über sein Leben arbeitet“, schrieb Reynolds auf Twitter. „Erwartet Tränen.“ Maximum Effort ist Reynolds‘ eigene Produktionsfirma. Ein Vertreter von Reynolds sagte gegenüber der Seite „people.com“, dass Candys Angehörige Reynolds für den Film Zugriff auf Heimvideos und anderes Archivmaterial geben.

With John Candy trending, I’ll just say I love him. So much so, @maximumeffort is working on a documentary on his life with @colinhanks. Expect tears. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 10, 2022

Candy wurde 1950 in Newmarket im kanadischen Bundesstaat Ontario geboren. Für seine Schauspielkarriere ging er in die USA und wurde dort vor allem in komödiantischen Rollen bekannt. Einem breiten Publikum bekannt wurde er vor allem mit seiner Rolle in der Meerjungfrau-Komödie „Splash – Eine Jungfrau am Haken“ (1984) an der Seite von Tom Hanks. 1987 spielte er eine der Hauptrollen in „Ein Ticket für Zwei“ von John Hughes.

In Nebenrollen war er unter anderem in „Blues Brothers“ (1980) und „Kevin allein zu Haus“ (1990) zu sehen. Vielen ist er auch als Sidekick Waldi in der Star-Wars-Parodie „Spaceballs“ (1987) in Erinnerung geblieben. Candy starb 1994 im Alter von 44 Jahren an einem Herzinfarkt.