Sacha Baron Cohen im Bikini spielt Rudy Giuliani einen Streich – und der ruft die Polizei

In seinem neuesten Coup schlich sich Sacha Baron Cohen („Borat“) auf eine Veranstaltung der paramilitärischen, ultrarechten Washington State Three Percenters – und sang dort ein satirisches Country-Stück.

Sacha Baron Cohen sorgte auf einem Event einer ultrarechten US-amerikanischen Vereinigung für Furore. Der britische Comedian, der mit seinen Figuren Ali G., Borat und Bruno berühmt wurde, schummelte sich am Samstag offensichtlich unerkannt auf die Bühne eines Treffens der Washington State Three Percenters (vielerorts als eine paramilitärische Gruppe bezeichnet) – und spielte einen rund achteinhalbminütigen Song voller provozierender Kommentare. „Inject him with the Wuhan flu“ „Obama what we're gonna do? Inject him with the Wuhan flu“, sang der bis zur Unkenntlichkeit verkleidete Baron Cohen in dem Stück etwa – und animierte das Publikum dazu, mitzusingen. Unter anderem forderte er die…