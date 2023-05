Samantha Weinstein („Carrie“) ist an Krebs gestorben

Foto: Getty Images, Jemal Countess. All rights reserved.

Samantha Weinstein ist tot: Die kanadische Schauspielerin und Musikerin ist im Alter von 28 Jahren ihrer Eierstock-Krebserkrankung erlegen. Berichten zufolge starb sie bereits am 14. Mai in Toronto, wie US-Branchendienst „The Hollywood Reporter“ schreibt. Zitiert wird darin auch ihr Agent: Weinstein habe noch bis zum 4. Mai an Aufzeichnungen für eine Sprecherrolle gearbeitet.

Auf dem Instagram-Account der Schauspielerin heißt es: „Nach zweieinhalb Jahren Krebsbehandlung und einem Leben mit Reisen um die Welt, dem Vertonen einer Fülle von Cartoon-Tieren, Musik machen, und mit mehr Wissen über das Leben, als es die meisten Menschen je haben werden, macht sie sich auf den Weg zu ihrem nächsten Abenteuer.“ Zum Zeitpunkt ihres Todes sei Weinstein von ihren Liebsten umringt gewesen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Samantha Weinstein (@samsationalw)

Empfehlung der Redaktion Hier zeigt sich Tina Turner das letzte Mal in der Öffentlichkeit

Noch im November 2022 und im April diesen Jahres teilte Samantha Fotos der Hochzeit mit ihrem Ehemann.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Samantha Weinstein (@samsationalw)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Samantha Weinstein (@samsationalw)

Mehr über Samantha Weinstein

Weinstein spielte Brooke in dem Indie-Drama „Reign“ und eine jüngere Hagar in der Verfilmung von Margaret Laurence‘ Roman „The Stone Angel“ von Regisseur Kari Skogland. In „Carrie“, der amerikanischen Horrorfilm-Neuverfilmung aus dem Jahr 2013 nach dem gleichnamigen Roman von Stephen King (1974), spielte sie die Heather.

Weinstein machte sich außerdem einen Namen als Sängerin und Gitarristin der Garage-Rockband Killer Virgins aus Toronto.