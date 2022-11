Elon Musk feilscht mit Stephen King um Höhe der neuen Twitter-Gebühr

Stephen King will Elon Musks neue Abo-Gebühr für Twitter-Accounts nicht zahlen. „20 $ pro Monat, um mein blaues Häkchen zu behalten? Scheiß drauf, sie sollten mich bezahlen“, schrieb King auf der Plattform.

Die blauen Haken dienten bisher dazu, die Identität prominenter User zu verifizieren. Tech-Milliardär Musk, der die Plattform gerade für 44 Milliarden US-Dollar übernommen hat, will sie stattdessen in bezahlte Abos verwandeln.

„Wenn das eingeführt, bin ich weg wie Enron“, schrieb King weiter und spielte damit auf den US-Energiekonzern an, der 2001 auf spektakuläre Art pleite ging. Elon Musk reagierte prompt auf Kings Beschwerde: „Wir müssen irgendwie die Rechnungen bezahlen! Twitter kann sich nicht völlig auf Werbekunden verlassen. Wie wär’s mit 8 $?“, antwortete er auf den Tweet.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?

Anscheinend hat King den Tesla- und SpaceX-Gründer überzeugt, den Preis zumindest vorerst geringer anzusetzen. Kurz darauf kündigte Musk tatsächlich einen Preis von 8 $ an. “Twitters aktuelles System von Adligen und Bauern, wo es darauf ankommt, wer einen blauen Haken hat oder nicht, ist Bullshit“, schrieb er. „Power to the People! Blau für 8 $ pro Monat“.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022