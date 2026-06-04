Sammy Hagar hat den ultimativen Ehe-Tipp

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Sammy Hagar hat einen Rat in Sachen Liebe parat. Nach 31 Jahren Ehe mit seiner Frau Kari Karte Hagar gewährte der Red Rocker Einblicke in das, was das Paar über die Jahrzehnte zusammengehalten hat.

Im Gespräch mit „People“ lieferte Hagar den ersten Teil seiner Erkenntnis. „Ich nehme das ernst, denn klar, das Erste, was man sagt, ist: ‚happy wife, happy life‘ – aber das Entscheidende ist, dass wir gleichberechtigt sind“, sagte der 78-jährige Musiker. „Wir streiten uns wie alle Paare, aber wir sind immer auf Augenhöhe – sie hat mich nicht unter dem Daumen, und ich sie nicht.“

Hagar betonte außerdem die Notwendigkeit von „Leidenschaft in der Beziehung“ und fügte hinzu: „Wir schlafen nicht in getrennten Schlafzimmern, Mann.“ Er warnte: „Wenn das vorbei ist, wenn man sich nicht mehr wirklich körperlich und emotional zu seinem Partner hingezogen fühlt – das halte ich für gefährlich.“ Sein Fazit: „Eine starke körperliche und emotionale Verbindung ist so wichtig.“

Stern auf dem Walk of Fame

Als er 2024 gemeinsam mit Kari seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame feierte, sprach Hagar darüber, „jedes Mal, wenn etwas Gutes passiert, einen Menschen an der Seite zu haben“. Er erläuterte: „Ich will das nicht alleine erleben. Ich will nicht in einem schönen Haus wohnen, schnelle Autos fahren und über einen wunderschönen Strand spazieren – ohne meine Frau. Es ist wirklich wichtig, einen Partner zu haben, der einen unterstützt und den man um sich haben möchte. Und das ist Kari.“

Im Oktober feierte der ehemalige Van-Halen-Frontmann seinen 78. Geburtstag mit einer Reihe von Shows in seinem Cabo Wabo Resort in Cabo San Lucas, Mexiko. Hagar wurde dabei von einer ganzen Reihe von Freunden und Musikerkollegen begleitet, darunter Belinda Carlisle, Anthrax-Sänger Joey Belladonna, Van-Halen-Bassist Michael Anthony, Jerry Cantrell und Bon-Jovi-Gitarrist Phil X.

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