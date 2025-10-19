Eddie Van Halen: Die 20 besten Gitarrensoli

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Es ist schwer vorstellbar, wie Rock ’n‘ Roll ohne Eddie Van Halen klingen würde. Wie Jimi Hendrix, Jimmy Page und Eric Clapton vor ihm hat er im Alleingang (oder in seinem Fall vielleicht eher im Doppelpack) das Vokabular der Gitarre für eine ganze Generation verändert.

Sein pyrotechnisches Finger-Tapping, seine elastischen Dive-Bombs und seine Melodien haben das Gitarrensolo neu definiert. Und dabei eine ganze Armee von Nachahmern inspiriert. Aber egal, was er spielte, er tat es mit Herzblut.

Zu Ehren des verstorbenen Gitarrenhelden haben wir 20 seiner größten Soli ausgewählt – von unvergesslichen Licks bis hin zu echten „Wie hat er das gemacht?“-Kopfzerbrechern –, die seine Brillanz unter Beweis stellen.

„Ain’t Talkin’ ‘Bout Love” (1978)

Die vierte Single aus Van Halens Debütalbum und bis heute ein Fan-Favorit, „Ain’t Talkin’ ’Bout Love”, wurde ursprünglich als Parodie auf die aufkommende Punk-Bewegung geschrieben. „Für uns war das eine dumme Sache. Nur zwei Akkorde“, verriet Eddie Van Halen gegenüber Guitar World.

Passend zur Slash-and-Burn-Ästhetik des Songs verzichtete Van Halen auf pyrotechnische Effekte im Solo und lieferte stattdessen einen wilden, melodischen Drone (verdoppelt mit einer elektrischen Sitar für zusätzlichen Buzz), der perfekt auf ein Album der Sex Pistols oder Buzzcocks passen würde.

Vielleicht ist das der Grund, warum „Ain’t Talkin’ ’Bout Love“ letztendlich genau das Genre beeinflusst hat, das es parodierte: Billie Joe Armstrong von Green Day hat oft gesagt, dass das Solo eines der ersten war, die er jemals gelernt hat. T.B.

„Eruption“ (1978)

Wenn Sie auf YouTube „Eruption Cover” eingeben, finden Sie 12-jährige Kinder , die Eddies charakteristisches 1 Minute und 42 Sekunden langes Solo mit höchster Präzision spielen können. Das sagt weniger über den Schwierigkeitsgrad des Instrumentalstücks aus, das ursprünglich Teil von Eddies Aufwärmprogramm vor dem Auftritt war, als vielmehr über seinen Status als moderner Musikstandard.

Es ist in der Tat nur leicht übertrieben zu sagen, dass es Rockgitarrensoli vor „Eruption“ gab und dann alles (zunächst einmal die gesamten 1980er Jahre), was danach kam. Die erste Hälfte des Songs besteht aus kraftvollen Powerchords und rasanten Shredding-Passagen. Mit einer Verbeugung vor Cactus‘ Boogie-Rocker „Let Me Swim“ aus dem Jahr 1970. Aber dann lässt Ed die A-Bombe platzen.

DNA der Rockgitarre

Eine Reihe von kaskadenartigen Dreiklängen, die er mit beidhändigem Tapping spielt. „Als hätte man einen sechsten Finger an der linken Hand“, sagte er . Diese sind so hypnotisch, so lebendig, dass man das Gefühl hat, live dabei zu sein, wie er eine Brücke in die Zukunft der Gitarre schlägt.

Eddie war natürlich nicht der erste, der jemals eine Note auf einem Griffbrett getappt hat. Aber wie er 1978 erklärte , „tippten andere Spieler mit dem Finger darauf, um eine Note zu spielen. Ich sagte: ‚Verdammt, niemand nutzt das wirklich aus. Also fing ich an, herumzuexperimentieren, und sagte: ‚Verdammt! Das ist eine ganz andere Technik, die niemand wirklich anwendet.‘ Und das ist es auch. Ich habe noch niemanden gesehen, der das so weit ausgereizt hat, wie es möglich ist. Denn es ist ein völlig anderer Sound.“

Dieser Sound hat die DNA der Rockgitarre für immer verändert. R.B.

„I’m the One“ (1978)

Im selben Monat, in dem Van Halen veröffentlicht wurde, wurde der junge Eddie in einem seiner ersten Interviews gefragt, ob es ein bestimmtes Solo auf dem Album gebe, das ihm besonders aufgefallen sei. „Ich mag ‚I’m the One‘, den Boogie“, antwortete er. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum. „Eruption“ mag zwar der Van-Halen-Track sein, der alle Gitarrenruhm einheimst. Aber was die pure, rasante Sechs-Saiten-Wahnsinnigkeit angeht, ist „I’m the One“ unübertroffen.

Als bizarre Mischung aus Rock, R&B, Boogie, Blues, Jazz und Swing rast der Song in halsbrecherischem Tempo dahin. Wobei Eddies Gitarre geschickt durch die musikalischen Wendungen und Drehungen kurvt und die Grenze zwischen Rhythmus- und Leadgitarre in einem Wirbel aus tiefen Sturzflügen, kreischenden Pick-Slides, verwirrenden Finger-Taps, aggressiven Riffs und Akkorden und übermenschlichem Shredding verwischt.

Oh ja. Es war auch „ziemlich spontan“, wie Ed betonte. Das reicht, um einen vor Lachen heulen zu lassen. Was David Lee Roth nach etwa 30 Sekunden auch tatsächlich tut. R.B.

„Ice Cream Man“ (1978)

In der ersten Minute ist „Ice Cream Man“, ein Cover eines Songs aus den 1950er Jahren des Chicagoer Bluesmusikers John Brim, purer DLR-Schtick, wobei der Boogie des Sängers auf der Akustikgitarre und kaum verhüllte Zweideutigkeiten im Mittelpunkt eines Songs stehen, der kaum mehr als ein tiefgründiger Novelty-Track zu sein scheint.

Selbst nachdem Michael Anthony und die Van-Halen-Brüder mit einsteigen, stehen sie strikt im Dienst von Dave, der weiterhin die Klanglandschaft dominiert, wie nur Dave es kann. Bis Eddies Leadgitarre einsetzt und das Geschehen komplett dominiert. Sein Eröffnungslick, eine Flut von Noten, die praktisch die gesamte obere Oktave des Griffbretts umfasst, klingt, als käme er tatsächlich aus dem Himmel, bevor er sich über ein Gewirr aus getappten, gleitenden Noten und stöhnenden Dive-Bombs in den Mix senkt.

Von da an legt er los mit einer schillernden Darbietung von energiegeladenem, futuristischem Blues-Shredding. Eddie bezeichnete „Ice Cream Man“ einmal als „Abwechslung zu den knallharten, lauten Sachen“, die Van Halen auszeichneten. Was immer noch etwa 50 Prozent knallhärter war als so ziemlich alles andere, was 1978 auf dem Markt war. R.B.

„You’re No Good“ (1979)

„You’re No Good“ ist eine ungewöhnliche Cover-Wahl für eine Band, die sich solche Cover zu einer Art Gewohnheit gemacht hatte. Der Song wurde von Clint Ballard Jr. geschrieben und in seiner bekanntesten Version von Linda Ronstadt gesungen. Für den ersten Titel auf Van Halen II verlangsamte die Band das Tempo und machte ihn heavier, indem sie ihn mit kraftvollen Powerchords und Roths markanten Vocals versah.

Eddie hingegen gibt beim Solo alles und attackiert die Melodie mit schreienden Whammy-Bar-Pulls und -Dips, kaskadenartigen perkussiven Obertönen, loopartigen Oktav-Taps und sprintartigen Läufen über den Gitarrenhals. Wenn das Endergebnis wie ein echter Van-Halen-Song klingt, gibt es dafür einen Grund: „Ich habe das Original eigentlich nie gehört”, gab Eddie einmal zu. R.B.

