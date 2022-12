Sarah Connor wehrt sich gegen Läster-Attacke von Thomas Gottschalk

Foto: Getty Images, Joshua Sammer. All rights reserved.

Sarah Conner live in Köln, 2019

Sarah Connor ist wütend auf Thomas Gottschalk. Die Sängerin sollte beim RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ dabei sein, den der 72-Jährige moderierte. Wegen einer Erkältung sagte Connor den Auftritt ab, lies sich dennoch per Video ins Studio schalten.

Im Gespräch entschuldigte sich die 42-Jährige verschnupft und sagte: „Es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, ich wäre sehr, sehr gerne gekommen“. Gottschalk kommentierte ihre Abwesenheit mit einem Spruch, den er zu seinem Team gesagt habe, nachdem sich Connor krankgemeldet hat: „Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten: Sarah Connor hat abgesagt.“ Der Moderator ergänzte noch, die Mitarbeiter*innen hätten sich auf sie Sängerin gefreut. “Ich mich ja auch, aber man tut ja immer so, als wäre es einem wurscht.“

Connor kommentierte den Spruch in der Sendung nicht. Dafür äußerte sich sich anschließend auf Instagram. „Ok, was war das denn eben?“, schriebt sie fassungslos in einer Instagram-Story. „Ich glaub, alles passiert aus einem Grund“, ergänzte sie und setzte Hashtags wie „alte weiße Männer“, „RTL ihr habt noch viel zu lernen“ und “muss ich mir nicht gefallen lassen“.

Den Jahresrückblick moderierte Gottschalk erstmalig mit Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Zuvor präsentierte Günther Jauch die Show 16 Jahre lang.