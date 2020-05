Das wird Sie auch interessieren





Einmalig: Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer machen gemeinsame Sache!

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Sasha: Die erfolgreichsten Alben des Popsängers

Seit seinem Hit „If You Believe“ aus dem Jahr 1998 gehört Sasha zu den profiliertesten deutschen Popsängern und Entertainern. Der Musiker, als Sascha Schmitz in Soest geboren, begann seine Karriere mit einer Schulband und danach der Gruppe Junkfood, arbeitete dann als als Background-Sänger und nahm sein erstes Album, „Dedicated To You“, auf.

2002 ergänzte er sein Schaffen mit Dick Brave & The Backbeats, einer spielerischen Rockabilly-Band, für die er die Kunstfigur Dick Brave – vorgeblich Kanadier – erfand, zwei Alben herausbrachte und auf Tournee ging. Die humoristischen, kunstfertigen Cover-Versionen berühmter Songs in Rockabilly-Fassungen begeisterten die Sängerin Pink derart, dass sie Dick Brave und seine Backbeats 2006 sogar für ihre Hochzeitsfeier engagierte.

Drei seiner Alben haben sich in seiner Karriere als besonders erfolgreich erwiesen – welche das sind, verraten wir hier!

Platz 3: „…You“

Mit dem im Jahr 2000 erschienenen Album „…You“ lieferte Sasha den Nachfolger zu seinem erfolgreichen Debütalbum. Die Platte erreichte in Deutschland Goldstatus und rankte 35 Wochen in den Charts – „…You“ schaffte es sogar auf Platz zwei. In Österreich und der Schweiz kam das Album mit Songs wie „Let Me Be The One“ und „Love Is All Around“ ebenfalls gut an. Dort landete es auf Platz fünf beziehungsweise vier.