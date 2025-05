Sasha Grey: „Mein gewalttätiger Ex hat mich dazu gebracht Pornos zu machen, weil er behauptet hat, Spion zu sein!“

Sasha Grey ist ein Phänomen: Über viele Jahre drehte sie Pornofilme überwiegend der härtesten Sorte und verkaufte sich nebenbei durch klug gewählte Interviews ausgerechnet als Vorreiterin für einen modernen Feminismus.

Pornostar mit intellektuellen Ambitionen

Ihr Faible für die hohen Künste befriedigte sie in letzter Zeit vor allem mit Gastauftritten in Kunstfilmen wie Steven Soderberghs „The Girlfriend Experience“ (okay, der Titel unterscheidet sich nicht sonderlich von jenen Filmen, die sie zuvor ausgiebig gedreht hatte), der HBO-Serie „Entourage“ sowie durch das Schreiben eines eigenen Romans.

Erwartbarerweise drehte sich auch darin alles um Sex: Die Filmstudentin Catherine erfüllt sich all ihre schmutzigen Fantasien, in dem sie Zugang in die exklusive „Juliette Society“ findet, wo mächtige Männer mächtige Orgien feiern.

Wie auch immer – zu den großen Mythen einer inzwischen in die Popkultur beförderten Pornographie (Grey: „Pornographie ist wie McDonald’s“) gehört es, wie die Mädchen denn vom braven Töchterlein absinken konnten in den Hardcore-Sumpf. Die 26-Jährige hat sich jetzt wie viele andere vor ihr dazu bekannt, dass ihr Ex-Freund daran schuld gewesen sei – so zumindest berichtet es das Aufklärungs-Portal „TMZ“.

Die Mär vom Militär-Spion

Die Erklärung dafür mutet allerdings kurios an: So hätte ihr der zudem noch äußerst gewalttätige Ex (der sie angeblich auch missbraucht hat) erzählt, er sei ein Militär-Spion, der sie benötigte, damit er durch sie geschützt würde, um dann undercover agieren zu können. Schon 2012 hatte sich Grey von ihm getrennt, fürchtet nun aber, dass er sich ihr noch einmal nähern und sie verletzten könnte.

Das ehemalige Porno-Starlet beichtete, dass ihr ehemaliger Liebhaber einmal völlig ausgerastet sei und mit Möbelstücken nach ihr geworfen habe, als sie ihm erzählte, einmal den für alle Porno-Schauspieler verbindlichen Test auf Geschlechtskrankheiten vergessen zu haben. In letzter Zeit würde er ihr immer wieder Bilder mit Schusswaffen schicken, die sie zutiefst erschreckten.

Abstand zu Sasha Grey

Sasha Grey war 16 Jahre alt, als sie den 29-jährigen Ian Cinnamon kennenlernte. Ein Gericht hat festgelegt, dass Cinnamon zu ihr immer einen Abstand von mindestens 200 Metern einhalten müsse. Festnehmen konnte man ihn aber bisher noch nicht.