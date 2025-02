„Saturday Night Live“: Paul McCartney in Jubiläums-Show

Als „Saturday Night Live“ am 11. Oktober 1975 zum ersten Mal bei NBC auf Sendung ging, gaben Kritiker dem Kalauer-Kabinett nicht einmal ein Jahr. Nun geht die Comedy-Show bereits in die 50. Staffel und feiert das eigene Jubiläum mit einer großen Spezialausgabe.

Für das „SNL50: The Anniversary Special“, das am 16. Februar ausgestrahlt wird, gibt es nun auch ein Line-up, das es in sich hat. Für das A-List-Event wurden Paul McCartney, Paul Simon, Miley Cyrus, Bad Bunny, Dave Chappelle, Kim Kardashian, Martin Short, Pedro Pascal, Peyton Manning, Quinta Brunson, Robert De Niro, Sabrina Carpenter, Scarlett Johansson, Steve Martin, Tom Hanks, Woody Harrelson, Ayo Edebiri, John Mulaney und Adam Driver eingeladen.

Sie alle werden bei der Aufzeichnung im Studio 8H einen Auftritt haben. Weitere Namen sollen noch bekanntgegeben werden.

„Saturday Night Live“ feiert sich selbst

Das Jubiläumsnummer bildet den Abschluss einer umfangreichen Reihe von Feierlichkeiten rund um das Comedy-Programm von „Saturday Night Live“. Dazu gehört auch der von Questlove inszenierte Dokumentarfilm „Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL Music“. Seit Jahrzehnten bietet die Sendung Musikerinnen und Musikern eine der größten Fernsehbühnen des Landes. Zahlreiche Auftritte gingen in die Geschichte ein oder machten Schlagzeilen.

Auch für den musikalischen Teil von „Saturday Night Live“ wird es eine eigene Sonderausgabe geben. Bereits am 14. Februar treten Dave Grohl, Lady Gaga und Jack White auftreten in der Radio City Music Hall in New York City an, um SNL hochleben zu lassen.