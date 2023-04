Say Anything melden sich mit „Psyche!“ und Auszeit-Statement zurück

Foto: Redferns via Getty Images, Daniel Boczarski. All rights reserved.

Max Bemis von Say Anything 2014 in Chicago, USA. (Photo by Daniel Boczarski/Redferns via Getty Images)

Say Anything haben mit „Psyche!“ eine neue Single veröffentlicht. Mit dem Song beendet die Pop-Punk-Band ihre vier Jahre andauernde Auszeit. Sänger Max Bemis sprach in einem Statement über diese Zeit.

„Wahrscheinlich zum ersten Mal seit unserer ersten Platte schließt sich der Kreis der Ironie hinter dem Konzept und wird völlig echt, denn diese neurotische, kitschige und aufregende, von Herzen kommende Musik ist das, was ich brauchte, um die härteste Zeit meines Lebens zu überstehen“, erklärte der Sänger. 2019 ließ die Band verlauten, sich „zurückziehen“ zu wollen. „Say Anything wird wahrscheinlich wieder Musik machen, und ich behaupte nicht, dass dies unsere letzte Platte war, aber es könnte sein. Wer weiß“, sagte Bemis damals.

Ob auf die Neuveröffentlichung zeitnah auch ein Album folgt, ist unklar. Die Band eröffnet am 28. April eine kleine Konzert-Reihe in New York City und spielt im Verlaufe des Jahres noch weitere US-Shows, darunter auch bei der diesjährige Ausgabe des „When We Were Young“-Festivals im Oktober in Las Vegas.