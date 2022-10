Blink-182 melden sich in klassischer Besetzung zurück. Die Pop-Punker aus Kalifornien haben am Dienstag, den 11. Oktober gleichzeitig eine neue Single, ein neues Album und eine Tour angekündigt. Gitarrist und Gründungsmitglied Tom DeLonge kehrt dafür in die Band zurück.

Die Single „Edging“ soll am Freitag, den 14. Oktober erscheinen. Auf der geplanten Welttournee kommt die Band, die nun wieder neben DeLonge aus Sänger und Bassist Mark Hoppus und Schlagzeuger Travis Barker besteht, auch nach Deutschland. Im September 2023 spielen sie Konzerte in Köln, Berlin und Hamburg. Die genauen Termine findet ihr unten im Artikel. Tickets sollen ab Montag erhältlich sein.

„Wir kommen. Eine Tour kommt. Ein Album kommt. Tom kommt“, teilte die Band auf Instagram mit. Zuvor hatten Blink-182 die Gerüchteküche angeheizt, indem sie alle bisherigen Beiträge auf der Plattform gelöscht hatten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von blink-182 (@blink182)

Noch im August hatte Hopper zwar gesagt, dass er hinsichtlich der Zukunft von Blink-182 „offen für alles“ sei, aber verneint, dass sich die Band mit DeLonge wiedervereinigt habe. DeLonge war 2015 durch Matt Skiba, Sänger und Gitarrist der Punkrockband Alkaline Trio, ersetzt worden. Gemeinsam brachten sie die Alben CALIFORNIA und NINE heraus. Die Band erwähnte Skiba in der Ankündigung nicht, voraussichtlich ist er mit DeLonges Rückkehr aber nicht mehr Teil der Gruppe.

Blink-182: Tour durch Deutschland und Österreich 2023

09.09.2023 Köln, Lanxess Arena*

16.09.2023 Berlin, Mercedes-Benz Arena*

17.09.2023 Hamburg, Barclays Arena*

20.09.2023 Wien, Stadthalle**

*Paypal Prio Tickets:

Do, 13.10.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 96 Stunden)

www.livenation.de/paypalpriotickets

*MagentaMusik Prio Tickets:

Do., 13.10.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 96 Stunden)

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

*Ticketmaster Pre-Sale:

Do., 13.10.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 96 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

**Ticketmaster Österreich Pre-Sale:

Do., 13.10.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 96 Stunden)

www.ticketmaster.at/presale



Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Mo., 17.10.2022, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-blink-182-32951