„Schachnovelle“-Gewinnspiel: Wir verlosen drei Blu-rays

Mit „Schachnovelle" verfilmt Regisseur Philipp Stölzl den gleichnamigen Literatur-Klassiker von Stefan Zweig.

Die Geschichte spielt im Jahr 1938 in Wien, als Österreich gerade vom Nazi-Regime besetzt wird. Der Notar Josef Bartok und seine Frau Anna werden kurz vor ihrer geplanten Flucht verhaftet und in das Hauptquartier der Gestapo gebracht. Dort soll Bartok, der als Vermögensverwalter vieler Adeliger fungiert, dem Gestapo-Leiter Böhm Zugang zu deren Konten im Ausland verschaffen. Doch der Notar weigert sich vehement zu kooperieren und kommt deshalb in Isolationshaft. Über Wochen und Monate bleibt Bartok standhaft, bis er schleichend an den Rand der Verzweiflung gerät. Durch Zufall fällt ihm jedoch kurz vor der Kapitulation seine unerwartete Rettung in die Hände – ein Buch über Schach.

Das Ensemble besteht neben dem Hauptdarsteller Oliver Masucci („Enfant Terrible“, „Er ist wieder da“) aus Albrecht Schuch („Berlin Alexanderplatz“, „Systemsprenger“), Birgit Minichmayr („Alle Anderen“) und Rolf Lassgård („Ein Mann namens Ove“).

