Der RS-Fragebogen mit Sven Regener

Man hört Sven Regener einfach gerne zu. Ganz egal, ob er mit Element of Crime seine lakonischen Lieder singt, mit seinen Kollegen im überaus unterhaltsamen Podcast „Narzissen und Kakteen“ die Bandgeschichte Album für Album Revue passieren lässt oder Romane schreibt. Sein neuester, „Glitterschnitter“ (erschienen am 9. September im Galiani Verlag), schließt nahtlos an „Wiener Straße“ an, das Personal und die Kneipen sind also bekannt. Frank Lehmann schlägt sich weiter im Kreuzberger Café Einfall herum. Das Aufregendste ist zunächst die Einführung des Milchkaffees – bis gegen Ende dann doch noch Action aufkommt.

von Rolling Stone