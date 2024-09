Schlagersängerin Ela ist im Alter von 55 Jahren gestorben

Michaela Ahlrichs-Wedig, besser bekannt unter ihrem Bühnennamen Ela, ist tot. Der Schlagerstar wurde 55 Jahre alt. Über die Todesursache gibt es aktuell keine Informationen.

Der ehemalige „ZDF-Hitparade“-Host Uwe Hübner teilte zuerst via Facebook die Nachricht. Er schrieb unter anderem: „Ich erfuhr es letzten Samstag, wenige Stunden, nachdem es geschehen ist. Ihr Mann informierte mich.“ Demnach sei Ela bereits am 24. August gestorben.

„Eine fantastische Stimme“

Weiterhin erklärte Hübner in seinem Facebook-Beitrag mitsamt Foto der Verstorbenen: „Die Welt soll wissen, dass sie einen wunderbaren Menschen, eine fantastische Stimme, einen wahren Fels in der Brandung verloren hat.“

Auf den sozialen Kanälen ihrer Heimatstadt Vechta wurde ihr Ableben ebenfalls kommentiert: „Leider ist es traurige Gewissheit.“

Der Karriere-Schub mit Valerie’s Garten

Auch die Angehörigen von Michaela Ahlrichs-Wedig veröffentlichten eine Traueranzeige, in der sie unter anderem ihren Song „Nächstes Mal am Ende der Welt“ zitierten – ein Stück, das sie mit ihrer Band Valerie’s Garten in den 90er-Jahren herausbrachte und zu ihrem größten Erfolg avancieren sollte.

Ihre Solo-Karriere pushte sie 1997, in dem sie beim Vorentscheid des ESC mitwirkte. Dabei konnte sie bis auf den fünften Platz klettern.

Die Beerdigung von Ela ist für den 20. September im engsten Kreis angedacht.