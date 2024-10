Nell Smith im Alter von 17 Jahren gestorben – The Flaming Lips trauern um Mitmusikerin

Nell Smith ist tot. Die Sängerin verstarb im Alter von 17 Jahren. Dies bestätigte sowohl Simon Raymonde von den Cocteau Twins, auf dessen Label Bella Union die Musikerin beheimatet war, sowie auch The-Flaming-Lips-Frontmann Wayne Coyne. Mit zweiterem arbeitete Smith an dem Nick-Cave-Coveralbum „Where The Viaduct Looms“, welches die Flaming Lips vor drei Jahren herausbrachten. Ihr Mitwirken, auch bei den Live-Shows der Band, machten die Künstlerin weltweit bekannter. 2025 sollte zudem via Bella Union ihre erste Solo-Platte erscheinen. Ob dies nun posthum veröffentlicht wird, ist unklar.

Simon Raymonde, Wayne Coyne und Warren Ellis teilen ihre Trauer im Netz

Der Grund ihres frühen Todes wurde von Raymonde in seinem Instagram-Posting noch nicht genannt. Er vermeldete unter anderem: „Wir sind alle schockiert und am Boden zerstört, dass wir vom plötzlichen und tragischen Tod unserer Künstlerin und lieben Freundin Nell Smith erfahren mussten.“

Wayne Coyne kam ebenfalls auf Smiths Tod beim Konzert in Portland am 7. Oktober zu sprechen. Er sagte: „Wir haben eine kanadische Freundin, ihr Name ist Nell. Wir haben vor drei Jahren ein tolles Album mit ihr aufgenommen, ein Album voller Songs von Nick Cave. […] Sie ist gestern Abend bei einem Autounfall ums Leben gekommen.”

Danach folgte auch ein Statement der Familie auf dem Instagram-Account von Nell Smith selbst: „Sie hatte noch so viel zu erleben und dieser Welt zu geben, aber wir sind dankbar, dass sie in ihren 17 Jahren so viel erleben durfte. […] Nehmt eure Kinder heute Abend besonders fest in den Arm.” Warren Ellis reagierte mit einem einfühlsamen Kommentar auf die Todesmeldung. Er schrieb: „Es tut mir so leid, ich schicke all meine Liebe an euch, Warren.“

Auch Nick Cave war Fan von ihr und sagte in einem Interview auf die Cover-Platte der Flaming Lips mit Smith angesprochen: „Ich würde sagen, dass Nell Smith den Song [„Girl In Amber“] für sich beansprucht, aber das ist falsch, vielmehr befreit sie den Song auf eine Art und Weise, wie ich es nie könnte. […] Ich liebe es einfach. Ich bin Fan.“