Schlagersängerin Jenice überlebt gefährlichen Autounfall

Eigentlich wollte Schlagersängerin Jenice ihren Dienstagabend (31. Oktober) im Studio verbringen. Dass sie auf ihrem Weg dahin in eine Karambolage mehrerer Autos verwickelt wird, konnte sie nicht wissen. Nun berichtet die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Franziska Czurratis heißt, auf ihrem Instagram-Account von dem Unfall, bei dem 15 Autos auf der A2 bei Bielefeld ineinander krachten.

Laut Polizei verursachte die Wetterlage den Zusammenstoß, in den insgesamt 19 Menschen verwickelt waren. Die tief stehende Sonne und ein überraschender Regenschauer führte zu Kontrollverlusten und hatte sieben Verletzte und einen Schwerverletzten zur Folge. „Ich selbst hatte einen starken Schutzengel“, erklärt Jenice in einem aktuellen Instagram-Post, der Fotos des Unfallorts zeigt. Die 27-Jährige, die offenbar keine schweren Verletzungen davontrug, „war in der Lage, den Schwerverletzten vor Ort zu helfen“. Das Rote Kreuz brachte diese dann ins Krankenhaus. Die unverletzten Beteiligten wurden erst in ein beheiztes Zelt und später im Bus zum Gütersloher Bahnhof gebracht, so ein DRK-Sprecher.

Jenice: Handy weg vom Steuer!

Ihr Erlebnis sieht die Schlagersängerin offenbar als Anlass, ihre Community daran zu erinnern, beim Autofahren die Hände vom Handy zu lassen – auch wenn das nicht der Grund für den Zusammenprall gewesen ist. „Wenn ihr das nächste mal am Steuer sitzt.. denkt dran – Handy weg vom Steuer! Eine Sekunde nicht aufgepasst, kann ein ganzes Leben zerstören oder mehrere!“, so Jenice unter ihrem Beitrag.