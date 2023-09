Helene Fischer: 80 Prozent der Gefängnisinsassen hören ihre Schlager

Foto: Getty Images, Andreas Rentz. All rights reserved.

In deutschen Haftanstalten laufen Helene Fischers Songs, wie „Atemlos durch die Nacht“ und „Herzbeben“, in Dauerschleife. Diese Liebe zur Schlager-Queen offenbart nun Experte und Prison Coach Peter William Meyer.

Peter William Meyer, der selbst viereinhalb Jahre wegen Bankraubs im Gefängnis war, bereitet seine Klient:innen auf deren Haftzeit vor. Dadurch bekommt er so einige Insides, wie er gegenüber „Netflixwoche“ erzählt: „Ich dachte, im Gefängnis finde ich ein paar Jungs, die auch Rockmusik hören, Led Zeppelin, die Rolling Stones, Iggy Pop. Aber nein! 80 Prozent der in Haft befindlichen Männer hören Helene Fischer! Keine Ahnung, was die da drauf projizieren“, zeigt sich Meyer im Gespräch fassungslos.

Wenn das die Schlager-Sängerin wüsste, würde sie vielleicht während ihrer momentanen Tournee einige Zusatz-Shows in Haftanstalten einplanen. Bis zum 08. Oktober ist Helene Fischer mit dem Cirque du Soleil in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Tickets gibt es hier.