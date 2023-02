Schlagerstar Tony Marshall ist tot

Tony Marshall tritt im April 1983 in einer TV-Sendung auf. Der Schlagersänger Tony Marshall ist tot. Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend (16.02.2023), wie eine Sprecherin seiner Familie am Freitagmittag mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

