Schlagzeuger Paul Thomson verlässt Franz Ferdinand, neue Drummerin bekanntgegeben

Nach 19 Jahren hat der Gründungs-Schlagzeuger von Franz Ferdinand, Paul Thomson, die Band verlassen. Die schottische Band gab dies auf Twitter bekannt und teilte mit, dass er durch Audrey Tait ersetzt werden wird. Als Zeichen des friedvollen Abschieds posierten die beiden Schlagzeuger*innen für ein Foto, auf dem er ihr symbolisch die Drumsticks überreicht.

In einem Statement schrieb die Gruppe: „Paul verlässt die Band. Es war ein kleiner Schock für uns, als wir es erfuhren, und für einige von euch wahrscheinlich auch. Paul ist seit über fünfundzwanzig Jahren unser Freund und wir freuen uns auf mindestens weitere fünfundzwanzig Jahre. Er ist ein lustiger, kluger, sensibler Kerl.“

Franz Ferdinand fügten hinzu: „Nachdem wir so lange mit Paul gespielt haben, ist es offensichtlich, dass nicht irgendjemand hinter dem Kit in FF sitzen kann, also sind wir froh, dass einer der anderen besten Drummer der Welt zu uns stößt. Viele von euch in Glasgow werden bereits wissen, was für eine unglaubliche Musikerin Audrey Tait ist, und wir sind begeistert, sie bei uns zu haben. Es fühlt sich ganz natürlich an, mit ihr zu spielen, und sie ist ein echter Spaßvogel.“

Im selben Thread verabschiedete sich Thomson von seinen Fans und schrieb: „Nach fast 20 Jahren ist die Zeit für diesen Jungen gekommen, zur Seite zu treten. Ich hätte mir 2002 nie vorstellen können, dass das Leben all dies bereithalten würde. Es war wie ein Traum und ich bin immer noch dabei, ihn zu verarbeiten. Ich möchte jedem von euch danken, der eine Platte gekauft hat, zu einem Konzert gekommen ist und all diese Erfahrungen mit mir geteilt hat. Ich werde das nie vergessen. Franz Ferdinand war, ist und wird immer Familie und ein großer Teil von mir sein. Love, Paul.“

Not a bad drummer either. You don’t spend 20 years touring the world with someone without them becoming like family and that isn’t going to change anytime soon. We’re glad we shared those adventures and experiences together and look forward to hearing what he gets up to next.

Many of you in Glasgow will already know what an incredible musician Audrey Tait is and we’re thrilled to have her join us. It feels totally natural playing with her and she’s a great laugh.

After nearly 20 years the time has come for this boy to step aside. I never imagined in 2002 that life would have all of this in store. It’s been like a dream and I’m still processing.

I want to thank each of you that bought a record, came to a concert and shared all these experiences with me. I will never forget it.

Franz Ferdinand was, is, and always will be family and a huge part of me.

My words and smile are so easy now

Love

Paul

