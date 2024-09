Franz Ferdinand kündigen Album für Januar und Tour für Februar an

Die Band um Alex Kapranos ist back: Franz Ferdinand haben eine neue Single geteilt. Der Titel: „Audacious“. Außerdem vermelden sie, dass ihr sechstes Studioalbums fertig ist. „The Human Fear“ wird am 10. Januar 2025 erscheinen. Es ist ihr erstes Werk seit 2018. Grund genug auch gleich noch Tourdaten mit anzkündigen.

Mit der Veröffentlichung von „Audacious“ präsentiert sich die Gruppe mit einem frischen und selbstbewussten Ansatz. Der Song vereint introspektive Lo-Fi-Strophen mit einem energischen Refrain, der den Mut und die Identität der Band unterstreicht. „Don’t stop feeling audacious – there’s no one to save us, so just carry on“, singt Kapranos im Refrain und beschreibt damit das aktuelle Selbstverständnis von Franz Ferdinand.

Hier in „Audacious“ reinhören:

Ein Album über Ängste und das Leben

„The Human Fear“ ist das erste Album der Band ohne Schlagzeuger Paul Thomson, der 2021 ausstieg. Seine Nachfolgerin, Audrey Tait, wird auf dieser LP ihr Debüt geben. Obwohl sich auf der Platte mit verschiedenen Ängsten auseinandergesetzt wird, soll es eine lebensbejahende Botschaft transportieren. „Angst erinnert dich daran, dass du am Leben bist“, so Kapranos. Die elf neuen Songs sprechen Themen wie soziale Isolation und Beziehungsängste an.

Tracklist:

Audacious

Everyday Dreamer

The Doctor

Hooked

Build It Up

Night Or Day

Tell Me I Should Stay

Cats

Black Eyelashes

Bar Lonely

The Birds

Europa-Tour 2025

Franz Ferdinand haben für Anfang 2025 eine ausgedehnte Tour durch Europa angekündigt. Hier die Deutschlandtermine im Überblick: