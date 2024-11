Scissor Sisters feiern Comeback nach 12 Jahren Pause

Die Scissor Sisters bereiten sich offenbar auf eine Art Rückkehr vor, nachdem sie 2012 überraschend eine Pause eingelegt haben und seitdem nicht mehr aufgetreten sind.

Es ist äußerst unklar, was genau im Moment vor sich geht, obwohl die wichtigsten Social-Media-Seiten der Band (Instagram, Facebook und X) alle mit Bildern aktualisiert wurden, die wie Fernsehstörungen aussehen. Es gibt auch eine Mailingliste, für die sich Fans anmelden können.

Etwas aufschlussreicher war das plötzliche Erscheinen des Logos der Scissor Sisters an der Fassade der Co-op Live Arena in Manchester in England, was möglicherweise auf eine Rückkehr der Band auf die Bühne oder eine Tournee durch Großbritannien hindeutet. Der Instagram-Account von Co-op Live teilte ein Foto des Veranstaltungsortes.

Scissor Sisters und „I Don’t Feel Like Dancin’“

Vor fast genau 12 Jahren, am 23. Oktober 2012, kündigten Scissor Sisters bei einem Konzert in London ihre Auszeit an. Sie gründeten sich im Jahr 2000 aus dem queeren Nachtleben und der Electroclash-Szene von New York City heraus, feierten aber ihre ersten Erfolge im Vereinigten Königreich.

Ihr selbstbetiteltes Debütalbum enthielt eine Handvoll herausragender Singles, darunter „Take Your Mama“, „Flighty/Gorgeous“ und eine tanzbare Coverversion von Pink Floyds „Comfortably Numb“.

Auf dem zweiten Album der Scissor Sisters, „Ta-Dah“, war ihr größter Hit „I Don’t Feel Like Dancin’“ zu hören, der in vielen Ländern auf Platz eins der Charts landete. Die Band schaffte es zwar nie mit einem Song in die Billboard Hot 100, konnte aber mit „Filthy Gorgeous“, „Fire With Fire“ und „Let’s Have a Kiki“ (das in der Serie „Glee“ mit Sarah Jessica Parker in einer denkwürdigen Coverversion zu hören war) dreimal die Spitze der US-Dance-Charts erobern.