Stehen Aerosmith kurz vor ihrem Comeback?

Eigentlich hätten wir Aerosmith nie wieder auf einer Bühne perfomen sehen sollen: Die Band aus Boston musste im September 2023 ihre Abschiedstour „Peace Out“ nach nur drei Shows vorzeitig beenden, nachdem Steven Tyler, „The Demon of Screamin’“, eine schwere Stimmbandverletzung erlitten hatte.

Nach einigen Verschiebungen sagte die Band im vergangenen August die übrigen 39 Termine ab und verkündete ihren Rückzug vom Live-Geschäft, da Tyler sich nicht von seiner Verletzung erholen konnte.

Nun scheint es aber, dass Aerosmith Anfang Februar für einen besonderen Auftritt im Rahmen von Tylers Charity-Event „Jam For Janie“ wieder zusammenkommen werden. Die sechste jährliche Veranstaltung findet bereits am 2. Februar im Hollywood Palladium am Sunset Boulevard von Los Angeles statt.

Wie „Billboard“ berichtet, wird die Gruppe bei der Veranstaltung auftreten, in welcher Form ist allerdings noch nicht bekannt. Bei „Jam For Janie“ werden auch Billy Idol, Joan Jett, Linda Perry, Matt Sorum (EX-Gun N’ Roses) und Nuno Bettencourt (Extreme) auf der Bühne stehen.

Aerosmith: Support für Charity-Fund

Die Shows unterstützen Tylers nach dem 1989er-Hit der Band, „Janie’s Got A Gun“, benannten Hilfsfond „Janie’s Fund“, der junge Frauen in den USA hilft, die Opfer von Missbrauch und Vernachlässigung geworden sind. Dieses Jahr wird ein Teil der eingenommenen Spenden auch an Organisationen geben, die sich für die Bekämpfung der Waldbrände in L.A. einsetzen.

Erst neulich orakelte Aerosmith-Bassist Tom Hamilton in einem Interview mit dem Bostoner Radiosender WBUR, dass die Bandmitglieder zusammen „etwas tun könnten“, wenn Tyler dazu bereit wäre. „Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt“, sagte er, „aber sie wird keine Tourneen beinhalten.“

Hamilton meinte auch, dass er sich „nicht vorstellen kann“, dass die Band mit einem neuen Sänger weitermacht und fügte hinzu: „Ich bin mir sicher, dass wir alle Musik in unserer Zukunft haben und sie wird sich auf eine Art und Weise manifestieren, die wir heute noch nicht planen können. Ich habe mit einigen guten Freunden in einer Band gespielt. Wir haben einen Haufen wirklich guter Songs und wir hoffen, dass wir sie bald veröffentlichen und hoffentlich ein paar Auftritte haben werden.“