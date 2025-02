Sean Combs: 100-Millionen-Dollar-Klage wegen Diddy-Dokumentation

Sean Combs hat NBC und Peacock wegen der kürzlich ausgestrahlten Dokumentation Diddy: The Making of a Bad Boy auf 100 Millionen US-Dollar wegen Verleumdung verklagt. Er behauptet, die Sendung habe Verschwörungstheorien gefördert und „böswillig die unhaltbare Behauptung aufgestellt, dass Herr Combs ein Serienmörder sei“.

Der 55-Jährige behauptete, die Sendung, die Anfang Januar ausgestrahlt wurde, ziehe auch „unbegründet den Schluss, dass Mr. Combs ein ‚Monster‘ und eine ‚Verkörperung Luzifers‘ mit ‚vielen Ähnlichkeiten‘ zu Jeffrey Epstein ist“. Das geht aus Gerichtsakten hervor, die Rolling Stone vorliegen.

Sexhandel und Transport zur Prostitution

Combs, der in mehr als 40 Zivilklagen wegen sexueller Übergriffe angeklagt wurde, wurde im September 2024 verhaftet und wegen organisierter Kriminalität, Sexhandel und Transport zur Prostitution angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig und bestritt entschieden alle Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs. Combs wird derzeit vor seinem Prozess im Mai im Metropolitan Detention Center in Brooklyn festgehalten.

Mindestens einer seiner zivilrechtlichen Ankläger wegen sexueller Übergriffe hat an der Peacock-Dokumentation teilgenommen. Die enthält auch Interviews mit dem Sänger Al B. Sure!, Combs‘ Jugendfreunden und frühen Produzenten von Bad Boy Records. Gemeinsam erzählten die Teilnehmer die Geschichte, wie Combs sich von einem gemobbten Teenager zu einem Titanen der Musikindustrie entwickelte. Und angeblich diejenigen misshandelte, die in seinen Dunstkreis kamen.

Diffamierung durch Al B. Sure!

Combs‘ Anwälte behaupteten, ihr Mandant sei durch die Kommentare der Teilnehmer diffamiert worden. Insbesondere durch Al B. Sure! und den Anwalt Ariel Mitchell. Der deutete an, dass es beim Tod von Combs‘ Ex-Partnerin Kim Porter und anderen Personen aus Combs‘ Umfeld nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. (Porter starb im November 2018 an einer Lobärpneumonie.)

„[Der Dokumentarfilm] verbreitet schamlos Verschwörungstheorien, die jeglicher Grundlage in der Realität entbehren. Und unterstellt wiederholt, dass Mr. Combs ein Serienmörder ist. Weil es kein „Zufall“ sein kann, dass mehrere Menschen in Mr. Combs‘ Umfeld gestorben sind“, heißt es in der 17-seitigen Klageschrift. „[Diese Behauptungen werden] ohne jegliche Beweise oder Logik und trotz eindeutiger Beweise für das Gegenteil verbreitet. Die Beklagten verbreiten Fake News der schädlichsten Art.“ (Vertreter von NBC, Peacock und Ample Entertainment antworteten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.)

Erica Wolff, die Anwältin von Combs, behauptete in einer Erklärung, dass NBC und Peacock versuchten, „aus der Lust der Öffentlichkeit an Skandalen Kapital zu schlagen. Ohne Rücksicht auf die Wahrheit und auf Kosten des Rechts von Herrn Combs auf ein faires Verfahren“.

„In der angeblichen Dokumentation beschuldigen die Beklagten Herrn Combs schrecklicher Verbrechen. Darunter Serienmord und sexueller Übergriffe auf Minderjährige. Obwohl sie wissen, dass es keine Beweise dafür gibt“, fügte Wolff hinzu. „Herr Combs reicht diese Klage ein, um die Beklagten für den außerordentlichen Schaden zur Verantwortung zu ziehen, den ihre rücksichtslosen Aussagen verursacht haben.“

Gerichtsakten

Die Anwälte von Combs behaupten außerdem, dass der Dokumentarfilm „fälschlicherweise und böswillig behauptet, dass Herr Combs Sex mit minderjährigen Mädchen hatte. Und dass er diese sexuell ausgebeutet hat“. Ein anonymisierter Teilnehmer, der als ehemaliger Mitarbeiter von Bad Boy beschrieben wurde, gab an, er sei beauftragt worden, „Mädchen“ zu rekrutieren. Die habe er zu Combs nach Hause bringen sollen. Der Mann behauptete, einige dieser Frauen seien minderjährig gewesen. Der Dokumentarfilm zeigte dann Gerichtsakten, die ähnliche Vorwürfe enthielten.

Die Gerichtsakten stammen aus der Zivilklage des Anklägers Rodney „Lil Rod“ Jones gegen Combs, heißt es in der Verleumdungsklage. „Nachdem Jones seine Klage eingereicht hatte, in der die angeblich minderjährigen Frauen identifiziert wurden, meldeten sich diese erwachsenen Frauen in ihren Dreißigern. Und sagten aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht minderjährig waren. Und dass sie nie etwas Ungebührliches auf den Partys miterlebt haben“, heißt es in der Klage von Combs.