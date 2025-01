Sean Combs verklagt NewsNation, seinen Anwalt und dessen Mandanten wegen Verleumdung

Sean „Diddy“ Combs hat eine 50-Millionen-Dollar-Verleumdungsklage gegen einen Mann eingereicht. Der hat behauptet, Videos von angeblichen sexuellen Begegnungen zwischen dem in Ungnade gefallenen Mogul und Nexstar Media Inc., der Muttergesellschaft von NewsNation, zu besitzen, weil er die Behauptungen des Mannes in einem Fernsehinterview verbreitet hatte.

Combs beschuldigte Courtney Burgess in einer am Mittwoch im Southern District of New York eingereichten Klage, fälschlicherweise behauptet zu haben, er verfüge über Filmmaterial von Combs. Das beinhalte „sexuelle Übergriffe auf Prominente und Minderjährige“. Combs behauptete, Burgess habe „diese falsche Behauptung viele Male gegenüber jedem wiederholt, der zuhören wollte. Auch gegenüber Reportern großer Nachrichtenagenturen“.

Burgess‘ Anwältin Ariel Mitchell als Beklagte

In der Klage kommt auch Burgess‘ Anwältin Ariel Mitchell als Beklagte vor. Wegen Behauptungen, die sie während eines Fernsehinterviews mit NewsNation aufstellte, das um den 27. September 2024 live ging. Laut der Klageschrift diskutierte Mitchell die angeblichen Tonbänder. Und behauptete, dass Combs zusammen mit einer anderen Person auf dem Band zu sehen sei, die „bekannter als Herr Combs“ sei. Sie erklärte, dass das Video „existiert, dass es echt ist. Dass die andere Person im Video sehr gut zu sehen ist“. In der Klage fügte Mitchell hinzu: „Ich kann sagen, dass das Video pornografischer Natur ist.“ In der Beschwerde steht außerdem, dass NewsNation „seine Lügen rücksichtslos wiederholt und verstärkt hat, als wären sie wahr.“

Mitchell-Kidd, Burgess und Nextstar antworteten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Combs fordert 50 Millionen US-Dollar Schadenersatz und weitere Rechtsmittel

„Sean ‚Diddy‘ Combs stellt sich gegen die böswilligen Lügen, die Personen erfinden und verbreiten. Die auf seine Kosten Profit machen wollen“, sagte Erica Wolff, Combs‘ Anwältin bei Sher Tremonte LLP, in einer Erklärung. „Diese Angeklagten haben vorsätzlich und unter rücksichtsloser Missachtung der Wahrheit empörende Lügen erfunden und verbreitet. Ihre Unwahrheiten haben die öffentliche Wahrnehmung vergiftet. Und die Jury beeinflusst. Diese Klage sollte als Warnung dienen. Dass solche vorsätzlichen Falschaussagen, die das Recht von Herrn Combs auf ein faires Verfahren untergraben, nicht länger toleriert werden.“

Burgess machte im Oktober Schlagzeilen. Er behauptete, für eine angebliche Aussage vor einer Grand Jury im Fall Combs vorgeladen worden zu sein . Er behauptete, er sei angewiesen worden, alle elektronischen Geräte oder Dateien vorzulegen, die „sich auf Combs beziehen, von ihm erstellt, aufgezeichnet und/oder ihn darstellen“.

Combs fordert 50 Millionen US-Dollar Schadenersatz und weitere Rechtsmittel.