Kannibalismus: Sean „Diddy“ Combs soll Frau gedroht haben, sie zu essen

Sean „Diddy“ Combs wird beschuldigt, in seiner Musikshow „Making The Band“ aus den 2000er Jahren damit gedroht zu haben, das Fleisch einer der Teilnehmerinnen zu essen.

Der neue Dokumentarfilm „The Making of a Bad Boy“ lässt Menschen zu Wort kommen, die dem Rap-Mogul nahe stehen bzw. nahe gestanden haben wollen. In der Doku sagt die ehemalige „Bad Boy Records“-Künstlerin Sara Rivers, dass Combs sie und ihre Bandkollegen während ihrer Zeit in der „Band“-Show zwischen 2002 und 2004 bedroht hätten.

„Wenn er wütend auf eines meiner Bandmitglieder wurde, sagte er: ‚Du machst mich so wütend, dass ich dein Fleisch essen möchte’“, sagte Rivers. ‚Und dann sagte er zu einem anderen meiner Leute: ‘Du rollst mit den Augen, ich könnte einen Crack-Süchtigen holen und ihm 20 Dollar zahlen, damit er dich windelweich prügelt.’“. Rivers fragt sich: „Wer sagt so etwas? Das ist verrückt.“

„Oh mein Gott, was zum Teufel ist gerade passiert?“

Die 47-Jährige beschuldigte Sean Combs auch, sie während der Dreharbeiten begrapscht zu haben: „Er hat mich an einer Stelle berührt, an der er es nicht hätte tun sollen. Das war unangemessen. Ich fühlte mich eingeschüchtert und dachte: “Oh mein Gott, was zum Teufel ist gerade passiert?“

Sara Rivers weiter: „Ich bin definitiv nervös, weil ich, wie gesagt, so lange nichts gesagt habe und sich das angestaut hat. Es sind 20 Jahre, die mir durch den Kopf gehen. Dies ist passiert, das ist passiert, das wurde gestoppt. Psychisch anstrengend.“

Sean Combs soll 16-jährige Babysitterin vergewaltigt haben

Sean Combs sieht sich einer neuen Jane Doe gegenüber, die behauptet, der Gründer von Bad Boy Records habe sie unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht, als sie Ende August oder Anfang September 2000 als 16-jährige Highschool-Schülerin von einem Einsatz als Babysitter in Lower Manhattan nach Hause ging.

In ihrer am Montag eingereichten und von Rolling Stone erhaltenen Klage behauptet die Frau, sie sei Teilzeit-Babysitterin in einem Wohnhaus gewesen, in dem auch „eine bekannte Frau, mit der der Angeklagte in einer Beziehung stand, wohnte“. Die in Manhattan eingereichte Klage nennt die angeblich berühmte Frau nicht beim Namen. Die Klägerin sagt, sie habe das Gebäude auf dem Weg zum Haus ihrer Eltern um die Ecke verlassen, als sie Combs in einem SUV mit offener Tür sitzen sah.

Sean Combs gab der Babysitterin einen Drink

„Sean Combs verwickelte sie in ein Gespräch und fragte, wohin sie so spät in der Nacht unterwegs sei. Und dass es für sie nicht sicher sei, allein zu Fuß unterwegs zu sein“, heißt es in der Klage. Die Klägerin sagt, sie habe Combs gesagt, dass sie in der Nähe wohne und es ihr gut gehen würde, aber Combs habe angeblich darauf bestanden und sie überredet, in sein Fahrzeug einzusteigen.

„An diesem Tag in Combs‘ Auto zu steigen, sollte die Klägerin für immer bereuen“, heißt es in der Klage. „Während der Fahrt bekam die Klägerin Angst, als sie nicht wie versprochen zu Hause abgesetzt wurde. Der Angeklagte gab ihr einen Drink, um sie zu ‘beruhigen“. Sie wurde bald benommen und unsicher.“

Die neue Klage folgt auf mindestens 40 weitere Klagen

Die Frau behauptet, dass sich zu diesem Zeitpunkt ein männlicher Fahrer und ein weiterer Mann mit Combs im Fahrzeug befanden. Die Männer werden in der neuen Klage als John Does bezeichnet. In der Klage heißt es, dass Combs und die anderen Männer den Teenager an einen Ort fuhren, „an dem die Klägerin von Combs vergewaltigt wurde“. Es heißt: „Sie wurde schließlich nach Hause gebracht und von demselben Fahrer in der Lobby ihres Gebäudes abgesetzt.“

Die Klägerin gibt an, in New York City aufgewachsen zu sein und zu dieser Zeit Schülerin an der Museum School gewesen zu sein. Die neue Klage folgt auf mindestens 40 weitere Klagen, die in den letzten 16 Monaten gegen Combs wegen sexueller Übergriffe oder anderen sexuellen Fehlverhaltens eingereicht wurden.

„Wir leben in einer Welt, in der jeder aus jedem Grund eine Klage einreichen kann“

In einer Stellungnahme wies das Anwaltsteam von Combs die Behauptungen der Frau zurück. „Egal, wie viele Klagen eingereicht werden, es ändert nichts an der Tatsache, dass Herr Combs nie jemanden sexuell belästigt oder sexuell ausgebeutet hat. Wweder Männer noch Frauen, Erwachsene oder Minderjährige“, so das Anwaltsteam in einer früheren Stellungnahme, die am Montag erneut veröffentlicht wurde. „Wir leben in einer Welt, in der jeder aus jedem Grund eine Klage einreichen kann. Glücklicherweise gibt es ein faires und unparteiisches Gerichtsverfahren, um die Wahrheit herauszufinden. Und Herr Combs ist zuversichtlich, dass er vor Gericht obsiegen wird.“ (Der Anwalt der Frau, Michael F. Rubin, antwortete nicht sofort für einen weiteren Kommentar.)

Die Flut zivilrechtlicher Klagen gegen Combs begann, als seine ehemalige Partnerin Casandra „Cassie“ Ventura im November 2023 ihre Sexhandelsklage einreichte. Combs schloss innerhalb von 24 Stunden einen Vergleich mit Ventura über eine nicht genannte Summe. Aber ihre 35-seitige Klage, die nun im Mittelpunkt der Strafverfolgung des Musikmoguls in New York steht, öffnete die Schleusen.

Im März 2024 wurden Combs‘ Häuser durchsucht. Im Mai erhielt CNN das erschütternde Hotelüberwachungsvideo, das Combs dabei zeigt, wie er Ventura im Flur des InterContinental Hotels in Los Angeles schubst, tritt und hinter sich herzieht, und veröffentlichte es. Nachdem er Venturas Vorwürfe zunächst bestritten hatte, entschuldigte sich Combs in einem Video für den Vorfall. Er gab zu, dass sein „Verhalten in diesem Video unentschuldbar ist“.