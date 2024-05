Der umstrittene Musikmogul Sean „Diddy“ Combs soll ein 22-jähriges aufstrebendes Model unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht haben, nachdem er sie in einem New Yorker Restaurant getroffen und sie mit dem Versprechen, ihrer Karriere zu helfen, in sein Musikstudio gelockt hatte.

In der neuen Klage – der sechsten Klage wegen sexueller Nötigung gegen Combs innerhalb von sechs Monaten – wird behauptet, Combs habe die Klägerin Crystal McKinney im Jahr 2003 kennengelernt, nachdem ein nicht identifizierter Modedesigner sie zu einem Abendessen im Cipriani Downtown während der Men’s Fashion Week eingeladen hatte. In der Klage heißt es, der männliche Designer habe McKinneys Aussehen sorgfältig so gestaltet, dass es Combs gefiel, und ihr dann befohlen, am Tisch direkt gegenüber von Combs Platz zu nehmen.

„Sobald er Platz genommen hatte, machte sich Combs in aller Öffentlichkeit auf sexuell anzügliche Weise an die Klägerin heran, was sich während des gesamten Dinners fortsetzte“, heißt es in der Klageschrift. „Während ihrer gesamten Interaktion kokettierte Combs mit der Klägerin und beugte sich über den Tisch zu ihr hinüber, was an Anzüglichkeit grenzte. Combs bedrängte die Klägerin während des gesamten Abendessens mit Alkohol und füllte ihr Glas wiederholt mit Wein nach.

Joint mit Betäubungsmittel

In der Klage wird behauptet, Combs habe McKinney in sein Aufnahmestudio in Manhattan eingeladen, und sie habe geglaubt, es sei sicher, ihn dorthin zu begleiten, da es sich um einen professionellen Rahmen handelte und nicht um eine Privatwohnung. Sie behauptet, Combs habe ihr einen Joint gereicht, der ihrer Meinung nach mit einem Betäubungsmittel versetzt war, und sie dann in ein Badezimmer geführt, als sie sich zunehmend berauscht fühlte, als würde sie „schweben“.

„Im Badezimmer drängte sich Combs der Klägerin auf und begann sie ohne ihre Zustimmung zu küssen“, heißt es in der Klage. Dann drückte Combs ihren Kopf zu seinem Schritt hinunter und befahl ihr, „ihn zu lutschen“. Die Klägerin weigerte sich, aber Combs drückte ihren Kopf nach unten auf seinen Phallus und zwang sie, Oralsex mit ihm zu haben.

In der Klageschrift sagt McKinney, dass ihr durch den Angriff „körperlich übel“ wurde und dass sie kurze Zeit später ohnmächtig wurde. Sie wachte „geschockt auf und fand sich in einem Taxi wieder, das zur Wohnung des Designers fuhr“, heißt es in den Unterlagen weiter.

Combs‘ Repräsentanten reagierten nicht sofort auf die Anfrage von ROLLING STONE nach einem Kommentar. Die neue Klage kommt, nachdem Combs‘ ehemalige Partnerin Casandra „Cassie“ Ventura ihn im November erstmals wegen Sexhandels und Vergewaltigung verklagt hatte. Zwei weitere Frauen, Liza Gardner und Joi Dickerson-Neal, verklagten Combs eine Woche nach Venturas Klage und behaupteten, der Musikmogul habe sie 1990 bzw. 1991 vergewaltigt. Eine vierte Frau verklagte Combs Anfang Dezember und behauptete, er habe sie im Alter von 17 Jahren in sein Studio gelockt und mit zwei anderen Männern gruppenvergewaltigt. Der Musikproduzent Rodney „Lil Rod“ Jones verklagte Combs im Februar mit der Behauptung, Combs habe ihn während seiner Arbeit an Combs‘ letztem Album sexuell belästigt und angegriffen.

Combs, 54, wies die Vorwürfe der vier Frauen, darunter Ventura, im Dezember pauschal zurück. Später wies er Jones‘ Beschwerde als „frei erfunden“ zurück.

Letzte Woche hat CNN ein erschütterndes Video erhalten und ausgestrahlt, das zeigt, wie Combs Ventura im Jahr 2016 im Flur des InterContinental Hotels in Los Angeles verprügelt. In dem Überwachungsvideo ist Combs zu sehen, wie er Ventura rückwärts zu Boden reißt, sie tritt, auf ihr herumtrampelt und versucht, sie zurück in ein Zimmer zu zerren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Combs reagierte am Sonntag auf das Video und entschuldigte sich für den Vorfall im Hotel in einem Video, das er in seinen sozialen Medien veröffentlichte. „Es ist so schwierig, über die dunkelsten Zeiten in deinem Leben nachzudenken, aber manchmal muss man das tun“, sagte Combs in dem Entschuldigungsvideo. „Ich war am Arsch, ich meine, ich habe den Tiefpunkt erreicht, und ich entschuldige mich nicht. Mein Verhalten in diesem Video ist unentschuldbar. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten in diesem Video. Ich bin angewidert. Ich war damals angewidert, als ich es tat, und ich bin auch jetzt angewidert. Ich habe professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Ich musste eine Therapie machen, eine Reha, ich musste Gott um Gnade und Erbarmen bitten. Es tut mir so leid, aber ich habe mich verpflichtet, jeden Tag ein besserer Mensch zu werden. Ich bitte nicht um Vergebung. Es tut mir wirklich leid.“

McKinney nennt in ihrer Klage Combs, Bad Boy Records, Bad Boy Entertainment, Sean John Clothing und Universal Music als Beklagte und behauptet, dass ihre jahrzehntealte Klage nach dem „New York City’s Gender Motivated Violence Act“ (Gesetz über geschlechtsspezifisch motivierte Gewalt) durchführbar ist, das Ansprüche gegen jeden geltend macht, der ein geschlechtsspezifisch motiviertes Gewaltverbrechen begeht, anleitet, ermöglicht, daran teilnimmt oder sich dazu verschwört“.

In der neuen Klage heißt es, dass der sexuelle Übergriff ein Akt geschlechtsspezifisch motivierter Gewalt ist und dass McKinney durch den körperlichen Angriff „gedemütigt und traumatisiert“ wurde. Sie behauptet, dass sie in ihrer Branche „angeschwärzt“ wurde und in einen „Strudel von Angstzuständen und Depressionen“ geriet.

McKinney sagt in ihrer Klage, dass sie dazu bewegt wurde, vorzutreten, als sie die Berichterstattung über die Klagen von Ventura, Dickerson-Neal und den anderen sah. „Sie wusste, dass sie die moralische Verpflichtung hatte, ihre Stimme zu erheben“, heißt es in ihrer Klageschrift. „Die Klägerin will Gerechtigkeit für sich selbst und für alle anderen Combs-Opfer“.