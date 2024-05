Haben die Simpsons es mal wieder geschafft und angeblich die Zukunft vorausgesagt? Ein im Internet aufgetauchtes Bild zeigt P. Diddy als „Simpsons“-Charakter, während er von der Polizei verfolgt wird. Die Szene soll die Razzia zeigen, die sich im März 2024 auf dem Anwesen des Rappers ereignete. Die Auflösung erfolgte am Donnerstag (23. Mai) von Produzent Matt Selman. „Die Leute glauben, was sie glauben wollen“, berichtet er im Interview gegenüber „TMZ“ und teilt mit: Das im Internet aufgetauchte Bild ist eine Fälschung. Die Szene soll nach den Geschehnissen per KI erstellt worden sein.

„Jeder Trottel kann ein KI-Bild erstellen“

Die Simpsons haben tatsächlich schon einige Ereignisse prophezeit, diesmal handelt es sich jedoch um eine Nachstellung als eine Wahrsagung. Am 25. März wurden mehrere Häuser von Sean „Diddy“ Combs durchsucht. Der Grund: Dem Rapper und Produzenten wird Menschenhandel vorgeworfen. Genauer soll es um „sex trafficking“ gehen, also Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. So soll Diddy, bürgerlich Sean Combs, junge Frauen unter Drogen gesetzt haben. Die Razzia war mit einem großen Polizeieinsatz verbunden. Auf dieses Ereignis spielten die Ersteller des Bildes nun an – also keine Vorhersage. Immer mehr Simpson-Prophezeihungs-Fakes scheinen sich im Netz zu tummeln. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz lassen sich die Fälschungen sehr einfach erstellen – oder wie Matt Selman es im Interview ausdrückt: „Jeder Trottel kann ein KI-Bild erstellen.“

Hier hat das Simpsons-Orakel tatsächlich zugeschlagen:

Die „Simpsons“-Autoren haben mit einzelnen Episoden schon mehrfach die Zukunft vorhergesagt. So wurde in der Serie bereits vor 20 Jahren die Präsidentschaft des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump angekündigt. Auch Deutschland war Teil des Simpsons-Orakels. So prophezeite Homer in einer Folge bereits vor der Fußball-WM 2014, dass Deutschland die Weltmeisterschaft in Brasilien gewinnen wird.

Der jüngste Fall ereignete sich erst im März 2024 – wobei sich die Hauptcharaktere der Prophezeihung auch einfach nach einer alten Simpsonsfolge gerichtet haben können. So haben Cypress Hill ein gemeinsames Konzert für den 10. Juli 2024 mit dem London Symphony Orchestra in der Royal Albert Hall in London angekündigt. „Hat jemand das London Symphony Orchestra bestellt?“, schreibt die Band auf X. Damit spielen sie auf die „Simpsons“-Folge „Homer auf Tournee“ (Homerpalooza) aus dem Jahr 1996 an.

In der vor 28 Jahren ausgestrahlten Folge trifft die Hip-Hop-Gruppe bereits erstmals auf das Orchester. Damals eine ungeheure Vorstellung, dass Rapper mit einem klassischen Musikensemble kooperieren. Ein Mitarbeiter eines Festivals fragt in der Episode, wer denn das Londonder Symphony Orchester eingeladen habe und fügt hinzu: „Cypress Hill, ich schaue euch an!“. Nach einer kurzen Diskussion gestehen die drei Hip-Hopper, dass sie das Orchester versehentlich zum Festival bestellt haben.

„Könnt ihr ‚Insane in the Brain‘ spielen?“, fragen Cypress Hill. Die Antwort des Dirigenten: „Normalerweise spielen wir Klassik, aber wir können es mal versuchen.“ Damit dürfte der Song „Insane in the Brain“ sich bereits einen festen Platz auf der Setlist für den 10. Juli gesichert haben.