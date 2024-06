Seit Anfang des Jahres spitzen sich die Ereignisse rund um Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy, zu. Der Musiker muss sich inzwischen mehreren Strafverfahren wegen sexueller Belästigung, Vergewaltigung und Menschenhandels stellen. Wegen der Skandale war Diddy bereits im November 2023 von seinem Amt als Vorsitzender des Senders zurückgetreten, jetzt zog der Rapper die nächste Konsequenz und trennte sich vollständig von seinem Unternehmen Revolt.

Revolt: „Sean ‚Diddy‘ Combs Aktien wurden zurückgekauft“

Auf seiner Website verkündet der Kabelfernsehsender am Dienstag (4. Juni), dass er sich ab sofort im Besitz der Mitarbeiter:innen befindet und nicht mehr zu Teilen im Besitz von P. Diddy. „Die neue Eigentümerstruktur von REVOLT bietet den Mitarbeitern eine Kapitalbeteiligung, während das Unternehmen weiterhin in schwarzem Besitz bleibt und sein Ziel verfolgt, das größte Medienunternehmen zu werden, das von Kreativen angetrieben und von der Kultur befeuert wird“, heißt es zu Beginn der Ankündigung.

Zum Ende wird der Sender konkret: „Die Aktien des ehemaligen Vorsitzenden des Unternehmens, Sean ‚Diddy‘ Combs, wurden vollständig zurückgekauft und eingezogen.“ Der Geschäftsführer Detavio Samuels bestätigte die Trennung nochmals gegenüber der „New York Times“. Man habe sich „völlig getrennt und voneinander losgelöst“, so Samuels.

Der musikorientierte Fernsehsender wurde von Combs und Andy Schuon gegründet und ging am 21. Oktober 2013 an den Start. Geschäftlich ist Revolt nicht der erste Verlust des Rappers. Empower Global, „Diddy+7“-Reality-Show auf Hulu, Capital Preparatory Harlem und Salxco zogen bereits Konsequenzen wegen Combs mutmaßlichen Gesetzesbrüchen.

Skandale um Sean Combs seit 2024

Razzia (25. März 2024)

Am 25. März 2024 hatte die Polizei die Häuser des Musikers in Miami und Los Angeles gestürmt. Der Grund: Der 54-Jährige soll „sex trafficking“, also Menschenhandel, zum Zweck der sexuellen Ausbeutung begangen haben, außerdem junge Frauen unter Drogen gesetzt haben. Die Bundesstaatsanwaltschaft ermittelt bereits.

Klage von Cassie Ventura (16. November 2023, Überwachungsvideo am 17. Mai 2024)

Am 17. Mai veröffentlichte CNN ein Überwachungsvideo von 2016, in dem P. Diddy seine damalige Freundin Cassie Ventura misshandelt. In dem Clip sieht man, wie Combs die Sängerin in einem Hotelflur an ihrer Kapuze zu Boden zieht und mehrmals nach ihr tritt. Bereits im November 2023 machte Cassie traumatische Erlebnisse aus ihrer Beziehung mit dem Musiker öffentlich. Sie klagte Diddy an, weil er sie gezwungen haben soll, mit männlichen Prostituierten zu schlafen und sie selbst körperlich missbraucht und mit Drogen versorgt haben soll. Die beiden einigten sich außergerichtlich.

Klage von April Lampros (23. Mai 2024)

Zuletzt wurde er von einer ehemaligen Studentin namens April Lampros wegen Vergewaltigung angeklagt. Lampros soll sich 1995 in einer Bar im New Yorker Stadtteil Soho aufgehalten haben, als der Rapper sie bemerkte. Obwohl sie sich unwohl gefühlt habe, soll der Diddy sich auf sexuelle Weise aufgedrängt haben, bis sie am nächsten Morgen schließlich „nackt und verwirrt“ aufwachte, wie „TMZ“ berichtete.