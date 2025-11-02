Sean Combs: Neuer Vorwurf sexuellen Missbrauchs

Sean „Diddy“ Combs soll laut einem neu aufgetauchten Polizeibericht einen Musikproduzenten angegriffen haben, nachdem dieser behauptet hatte, Combs habe im Februar 2020 vor ihm masturbiert und ihn im März 2021 zu einer sexuellen Handlung gezwungen.

Vorwürfe des Produzenten

Laut einem Bericht des Magazins „People“ reichte der Musikproduzent – der im Juli eine Zivilklage eingereicht hatte – am 20. September eine Anzeige bei der Polizei in Largo, Florida, ein, die mit der Polizeistation von East Los Angeles in Verbindung steht. Die Vorfälle sollen sich während eines Projektzusammenhangs mit C.J. Wallace, dem Sohn des verstorbenen Notorious B.I.G. und Faith Evans, ereignet haben.

Im Polizeibericht, zitiert von People, heißt es, am 26. Februar 2020 hätten sich das Opfer und Combs in einem Lagerhaus mit Kleidungsstücken von Notorious B.I.G. befunden. Während Combs durch die Regale gegangen sei, habe er begonnen, unter einem der Hemden des verstorbenen Rappers zu masturbieren.

Laut Zivilklage soll Combs den Kläger zu einer privaten Hörsession für ein Biggie-Projekt eingeladen haben, bei der er angeblich gezwungen wurde, Ketamin zu nehmen, bevor er in das Lagerhaus gebracht wurde.

„[Das Opfer] gab an, dass Combs Kleidung aussuchte, sie auf die Couch legte und sich schließlich neben die Kleidungsstücke setzte, als er einen Anruf erhielt“, heißt es im Polizeibericht. „[Das Opfer] habe weiter in den Kleidern gesucht, als er hörte, dass aus der Ecke, in der Combs saß, Pornogeräusche kamen.“

Eskalation der Anschuldigungen

Die Vorwürfe im Polizeibericht gehen weiter: „[Das Opfer] versuchte, es zu ignorieren … aber er hörte weitere Geräusche, und als er hinsah, sah er, wie Combs sich selbst befriedigte und sich mit einem der Notorious-B.I.G.-Hemden zudeckte. [Das Opfer] erklärte, Combs habe das Hemd weggezogen, um sein Geschlechtsteil freizulegen, und ihn aufgefordert, ihn ‚fertigzumachen‘.“

Nach dem Vorfall habe das Opfer seine geschäftliche Zusammenarbeit mit Wallace fortgesetzt, doch die Atmosphäre habe sich verändert. Ein weiterer Geschäftspartner Wallaces, Willie Mac, habe ihn einen Lügner genannt und mit einer Klage gedroht.

Im März 2021 soll der Produzent die beiden Männer in Kalifornien getroffen haben, um ihre geschäftliche Beziehung zu besprechen. Doch laut Bericht sei er bei einem Treffen in einer Residenz in den Hollywood Hills von zwei Männern „gepackt, mit einem Tuch über den Kopf gezogen und in ein anderes Zimmer gebracht“ worden. Dort habe er Combs’ Stimme erkannt sowie dessen schwarze maßgefertigte Air-Force-One-Schuhe gesehen. Combs habe ihn „angeschrien, beschimpft und als Verräter bezeichnet“.

Schwere Anschuldigungen sexueller Gewalt

Während des Vorfalls habe Combs, laut Bericht, den Kopf des Opfers gepackt und „sein [Combs’] Glied in den Mund des Opfers gedrückt“. Das Opfer habe sich gewehrt, doch Combs habe ihn mehrmals zurückgezogen. Der Vorgang habe sich laut Bericht „drei- bis viermal für jeweils einige Sekunden“ wiederholt. Danach sei Wallace hereingekommen und habe dem Opfer geholfen; er habe „Mitleid mit ihm gehabt“. Der Produzent leide seither an Depressionen und psychischen Problemen.

Weitere Entwicklungen und laufende Verfahren

Die Polizei von East Los Angeles konnte gegenüber Rolling Stone keine weiteren Details nennen. Auch die Anwälte von Combs und Wallace reagierten nicht auf Anfragen.

Die Enthüllung kommt kurz nachdem Modedesignerin Bryana Bongolan ihre Klage am 14. Oktober ergänzt hat. Sie behauptet, Combs habe sie 2016 über den Balkon der 17. Etage von Cassie Venturas Wohnung gehalten.

Am Donnerstag wurde Combs in das Bundesgefängnis FCI Fort Dix in New Jersey verlegt, wie Rolling Stone bestätigte. Ein Bundesrichter hatte ihn zuvor zu 50 Monaten Haft verurteilt, nachdem er in zwei Fällen des Transports seiner Ex-Freundinnen und männlicher Begleiter über Staatsgrenzen zum Zwecke kommerzieller sexueller Handlungen schuldig gesprochen worden war. Sein voraussichtliches Entlassungsdatum ist der 8. Mai 2028.

Combs hat Berufung gegen Urteil und Strafe eingelegt; sein Team hat außerdem Präsident Trump um Begnadigung gebeten.