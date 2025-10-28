Sean Combs nur bis Mai 2028 im Gefängnis?

Das voraussichtliche Entlassungsdatum von Sean Combs aus dem Gefängnis wurde berechnet und liefert damit die erste offizielle Prognose, wann der wegen zweifacher Beförderung zum Zwecke der Prostitution verurteilte Musikmogul freikommen wird – vorausgesetzt, er erhält keine Begnadigung von Präsident Donald Trump.

Laut Online-Aufzeichnungen teilte das Federal Bureau of Prisons mit, dass Combs seine 50-monatige Haftstrafe voraussichtlich am 8. Mai 2028 verbüßen wird. Die Berechnung basiert auf der Tatsache, dass Combs im September 2024 erstmals in seiner Strafsache verhaftet wurde.

Ein Bundesrichter verkündete das Urteil, nachdem eine Jury Combs wegen Beförderung seiner Ex-Freundinnen und männlichen Begleiter über Staatsgrenzen hinweg zum Zwecke des kommerziellen Sex für schuldig befunden hatte. Die Jury sprach ihn von den schwerwiegenderen Anklagepunkten der kriminellen Verschwörung und des Sexhandels frei.

Antrag auf Verlegung nach Fort Dix

In einem am 6. Oktober beim Gericht eingereichten Schreiben bat Combs‘ Anwalt Teny Geragos den US-Bezirksrichter Arun Subramanian, zu empfehlen, den Musikmogul in die FCI Fort Dix im Zentrum von New Jersey zu verlegen. Geragos sagte, das Gefängnis mit geringer Sicherheitsstufe würde es Combs ermöglichen, „Drogenprobleme anzugehen“ und „Familienbesuche und Rehabilitationsbemühungen zu maximieren“.

Der Richter erklärte später, er werde keinen bestimmten Ort empfehlen. Combs bleibt weiterhin in einem Bundesgefängnis in Brooklyn inhaftiert und wartet auf seine offizielle Zuweisung.

Der 55-jährige Combs reichte kürzlich eine Mitteilung ein, dass er gegen seine Verurteilung und sein Strafmaß Berufung einlegt, sodass sein Antrag auf die Haftanstalt in New Jersey Sinn ergibt. Nur 80 Meilen südlich von Manhattan gelegen, wäre er dort in der Nähe seines in New York ansässigen Anwaltsteams.

Zu den anderen prominenten Insassen, die in Fort Dix ihre Strafe verbüßten, gehören der verurteilte Betrüger Martin Shkreli („Pharma Bro“) sowie Joe Giudice, Star der Serie Real Housewives of New Jersey.

Strafmaß und Reaktionen

Combs wurde am 3. Oktober zu vier Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Seine beiden Verurteilungen nach dem Mann Act hätten ihm eine Gesamtstrafe von maximal 20 Jahren Gefängnis einbringen können. Der Gründer von Bad Boy Records hat bereits mehr als ein Jahr in Haft verbracht, nachdem er im September 2024 in New York verhaftet worden war.

Für seine Verurteilung forderten die Staatsanwälte eine Haftstrafe von mehr als elf Jahren. Die Bundesbewährungsbeamten legten einen Richtwert von etwa sechs bis sieben Jahren fest. Combs hingegen bat um nicht mehr als 14 Monate, was der bereits verbüßten Haftzeit entsprochen hätte.

„Es muss eine erhebliche Strafe verhängt werden, um sowohl den Tätern als auch den Opfern klar zu machen, dass Ausbeutung und Gewalt gegen Frauen mit echter Rechenschaftspflicht geahndet werden“, sagte Richter Subramanian bei der Verkündung des Urteils. „Opfer, die den Mut haben, ihre Täter anzuzeigen und das qualvolle Trauma dieses Missbrauchs durch ihre Aussage vor Gericht erneut zu durchleben, sollten sehen, dass ihre Bemühungen zu einer sinnvollen Rechenschaftspflicht führen können.“

Hoffnung auf eine Begnadigung

Wie ROLLING STONE zuvor berichtete, hat Combs‘ Lager Trump ebenfalls gebeten, eine Begnadigung in Betracht zu ziehen. Combs’ Team bemühte sich um Trumps Gnade, da es wusste, dass er zuvor in den letzten Stunden seiner ersten Amtszeit mehreren Mitgliedern der Musikindustrie Strafmilderungen oder Begnadigungen gewährt hatte.

In seiner Last-Minute-Aktion im Januar 2021 verhängte Trump Begnadigungen oder Strafmilderungen an Lil Wayne, Kodak Black und Snoop Doggs engen Freund Michael „Harry-O“ Harris, einen Mitbegründer von Death Row Records.