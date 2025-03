Sean Combs wird in neuer Anklage der Bedrohung und Beleidigung von Mitarbeitern beschuldigt

Sean „Diddy“ Combs wird in einer zweiten Anklage, die am Donnerstag im Rahmen des Strafverfahrens wegen Sexhandels und Erpressung gegen den umstrittenen Mogul zurückgegeben wurde, beschuldigt, seine Mitarbeiter bedroht und körperlich misshandelt zu haben.

In der neuen 15-seitigen Anklageschrift, die Rolling Stone vorliegt, werden keine neuen Mitangeklagten genannt. Stattdessen wird der Fokus auf Sean Combs‚ angebliche missbräuchliche Behandlung und Zwangsarbeit von Mitarbeitern gelegt. Sie waren in verschiedenen Unternehmen von Combs tätig. Dem 55-Jährigen wird vorgeworfen, die Kontrolle über das Leben bestimmter Mitarbeiter zu behalten. Er soll sie glauben gelassen haben, dass ihnen Schaden zugefügt würde. Einschließlich des Verlusts ihres Arbeitsplatzes. Das alles, wenn sie seinen Forderungen nicht nachkämen, so die Staatsanwaltschaft des Southern District of New York.

„In Bezug auf einen Mitarbeiter hat Sean Combs körperliche Gewalt, physiologischen Schaden, finanziellen Schaden, Rufschädigung und/oder die Androhung derselben angewendet, um den Mitarbeiter zu sexuellen Handlungen mit Combs zu bewegen“, heißt es in der Anklageschrift.

Bei einer Verurteilung drohen ihm 15 Jahre bis lebenslänglich

Sean Combs wird nach seiner Verhaftung im September weiterhin wegen Sexhandels, Erpressung und Transport zur Prostitution angeklagt. Der 55-Jährige plädierte auf nicht schuldig. Er wartet derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn auf seinen Prozess im Mai. Bei einer Verurteilung drohen ihm 15 Jahre bis lebenslänglich.

Als Reaktion auf die neue Anklage sagte Marc Agnifilo, der leitende Verteidiger von Sean Combs, dass es viele ehemalige Mitarbeiter gebe, die für ihren Chef bürgen würden. „Herr Combs hat es bereits gesagt. Und wird es noch einmal sagen. Er bestreitet vehement die Anschuldigungen des SDNY“. Das sagte Agnifilo in einer Erklärung gegenüber Rolling Stone.

„Viele ehemalige Mitarbeiter stehen an seiner Seite. Sie sind bereit, das Engagement, die harte Arbeit und die Inspiration zu bezeugen, die sie beim Aufbau bahnbrechender, preisgekrönter Unternehmen erlebt haben.“

„Er freut sich auf seinen Tag vor Gericht, an dem alles klar wird. Dass er nie jemanden gezwungen hat, sich gegen seinen Willen auf sexuelle Handlungen einzulassen“, fügte Agnifilo hinzu.

Milliarden-Dollar-Imperium als „kriminelles Unternehmen“

Die Staatsanwälte werfen Sean Combs vor, sein Milliarden-Dollar-Imperium als „kriminelles Unternehmen“ genutzt zu haben. Das alles, um von 2004 bis 2024 eine Reihe von Straftaten zu begehen, darunter „Sexhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Behinderung der Justiz“. Die Staatsanwälte zeichnen das Bild eines gefährlichen und missbräuchlichen Mannes. Und behaupten, Combs habe seine romantischen Partner durch Manipulation, Zwang, Drohungen und Gewalt gezwungen, sich seinem Willen und seinen sexuellen Fantasien zu unterwerfen. Wobei er einmal sogar versuchte, die Tür einer Frau mit einem Hammer einzuschlagen.

In der neuen Anklage wird Sean Combs beschuldigt, sein Unternehmen und ein Team loyaler Mitarbeiter als Waffe eingesetzt zu haben, um seine Forderungen durchzusetzen. Dies soll er getan haben, indem er die Kontrolle über bestimmte Mitarbeiter behielt. „Die er unter anderem durch körperliche Gewalt, psychische, finanzielle und rufschädigende Schädigung und/oder die Androhung derselben zu langen Arbeitszeiten mit wenig Schlaf zwang“.

Im Januar veröffentlichten die Staatsanwälte des Southern District of New York die erste ersetzende Anklageschrift gegen Combs , in der zwei weitere mutmaßliche weibliche Opfer hinzugefügt wurden. Sie werfen Combs vor, sie zu kommerziellen sexuellen Handlungen mit männlichen Sexarbeitern gezwungen zu haben.

Klage innerhalb von 24 Stunden beigelegt

Die ursprüngliche 14-seitige Anklageschrift vom September schien sich eng an die Anschuldigungen zu halten, die die R&B-Sängerin Casandra „Cassie“ Ventura in ihrer brisanten Klage wegen sexuellen Missbrauchs vom November 2023 gegen Sean Combs erhob. Ventura behauptete, dass sie während ihrer zehnjährigen Beziehung zu ihrem Bad-Boy-Labelchef körperlich geschlagen und gezwungen wurde, beim Sex mit männlichen Sexarbeitern Betäubungsmittel zu konsumieren. Combs bestritt ihre Anschuldigungen und die Klage wurde innerhalb von 24 Stunden beigelegt.

Während Sean Combs sich auf den Prozess vorbereitet, haben seine Verteidiger behauptet, dass er als veränderter Mann vor Gericht kommen wird. Sie sagten, er habe professionelle Hilfe gesucht. Und sei Jahre zuvor in eine Entzugsklinik gegangen, um seine Probleme mit dem Substanzkonsum anzugehen.

Eine Untersuchung von Rolling Stone vom Januar ergab jedoch, dass Sean Combs immer noch unberechenbar war. Immer noch bewusstseinsverändernde Substanzen nahm. Und immer noch angeblich sexuell übergriffig war. Combs‘ ehemaliger Assistent der Geschäftsleitung, Phil Pines, berichtete darüber ausführlich. Er sei gezwungen worden, ständig zu arbeiten. Was seine psychische Gesundheit verschlechterte. Mehr als ein Dutzend Menschen haben behauptet, dass Combs sie zwischen 2016 und 2024 körperlich angegriffen habe. Unter Drogen gesetzt und/oder sexuell missbraucht hat.