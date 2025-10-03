Sean „Diddy“ Combs zu 50 Monaten Haft verurteilt

Sean „Diddy“ Combs, der Musikmogul, der wegen der Verbringung seiner Exfreundinnen und männlichen Escorts über Staatsgrenzen hinweg für tagelange, drogengetränkte Sex-Marathons – sogenannte „freak-offs“ – verurteilt wurde, erhielt am Freitag eine Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten. Dies markiert die jüngste Wendung in seinem atemberaubenden Absturz aus dem Rampenlicht.

U.S. District Court Judge Arun Subramanian verhängte die Strafe, um „eine Botschaft an Täter und Opfer gleichermaßen zu senden, dass Ausbeutung und Gewalt gegen Frauen mit echter Rechenschaftspflicht begegnet wird“, sagte der Richter. Das Strafmaß lag deutlich über dem Antrag des einst mächtigen Produzenten auf eine Strafe „auf Zeit schon verbüßt“. Combs wirkte fassungslos und starrte mit weit geöffneten Augen, als Subramanian seine Kinder erwähnte und zusätzlich fünf Jahre überwachte Haft und eine Geldstrafe von 500.000 Dollar, das Maximum, verhängte. Später wandte er sich an seine Familie und sagte: „Es tut mir leid“ und „Ich liebe euch“.

Verteidigung fordert maximale Milde

In den live vorgetragenen Argumenten der Verteidigung und in einer Sentencing Brief appellierten Combs und sein hochkarätiges Anwaltsteam am Freitag daran, die Haftstrafe auf höchstens 14 Monate zu begrenzen. Sie argumentierten, Combs’ Handeln sei Produkt einer traumatischen Kindheit und „furioser“ Drogensucht gewesen. Außerdem sei die Verurteilung unter Bundesrecht ein Ausreißer, weil es keinen „Profitgedanken“ gegeben habe und weder „Bordelle, Zuhälter oder Minderjährige“ involviert gewesen seien. Die Staatsanwaltschaft sagte, das Motiv sei einzig und allein seine eigene sexuelle Befriedigung.

Die Staatsanwälte forderten eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten und argumentierten, ein „unreumütiger“ Combs habe die Taten begangen, während er seine Exfreundinnen Cassandra „Cassie“ Ventura und eine Frau unter dem Pseudonym „Jane“ „Gewalt, Zwang und Missbrauch“ ausgesetzt habe. Die Bundes-Probewürdigkeit, eine als neutral geltende Instanz, empfahl eine Haftstrafe zwischen 70 und 87 Monaten.

Richter spricht Klartext bei Urteilsverkündung

„Eine Geschichte guter Taten kann die Akte in diesem Fall nicht reinwaschen, die zeigt, dass Sie die Macht und Kontrolle über das Leben von Frauen missbraucht haben, die Sie angeblich lieben“, sagte Judge Subramanian laut The Times bei der Urteilsverkündung nach der sechsstündigen Anhörung. „Das war Unterwerfung, und sie trieb sowohl Frau Ventura als auch Jane zu Gedanken, ihr Leben zu beenden.“

In seiner eigenen Ansprache am Freitag sagte Combs, er sei zutiefst „traurig“ über seine Taten. „Ich möchte mich persönlich erneut bei Cassie Ventura entschuldigen, für jeglichen Schaden oder Schmerz, den ich ihr zugefügt habe – emotional oder körperlich“, sagte er, nachdem er um eine Minute gebeten hatte, um sich zu sammeln, und nervös wirkte. „Ich habe mich in meinem Ego verloren … Ich wurde gedemütigt und innerlich gebrochen. Ich hasse mich gerade. Ich wurde bis auf Null reduziert. … Ich bitte um Gnade, euer Ehren.“

Familie von Combs bittet um zweite Chance

Combs sprach, nachdem seine sechs erwachsenen Kinder ebenfalls das Wort ergriffen hatten und betonten, ihr Vater habe sich verändert und verdiene eine zweite Chance. „Wir wissen, dass er nicht perfekt ist und viele Fehler gemacht hat. Wir sind nicht hier, um diese Fehler zu entschuldigen. Aber er ist immer noch unser Vater, und wir brauchen ihn weiterhin in unserem Leben“, sagte Jessie Combs, eine der 18-jährigen Zwillingsschwestern von Combs mit dem verstorbenen Model Kim Porter, unter Tränen.

„Auch wenn nichts das Trauma ungeschehen machen kann, erkennt das heute verhängte Urteil die Auswirkungen der schweren Straftaten an, die er begangen hat. Wir sind zuversichtlich, dass Frau Ventura mit der Unterstützung von Familie und Freunden weiter heilt und dass ihre Tapferkeit und Standhaftigkeit eine Inspiration für viele waren“, erklärte Venturas Anwalt Douglas Wigdor laut CNN nach der Urteilsverkündung.

Combs, der Gründer von Bad Boy Records, der sein Musik-, Medien- und Getränkebusiness in ein Milliardenvermögen verwandelte, wurde am 2. Juli wegen zweier Fälle von Verbringung zur Prostitution verurteilt. Die Verstöße gegen den mann Act, der seit über hundert Jahren besteht, hätten jeweils bis zu zehn Jahre Bundeshaft bedeutet. Die Geschworenen sprachen den 55-Jährigen von drei schwerwiegenderen Vorwürfen frei: Verschwörung zum organisierten Verbrechen und den angeblichen Menschenhandel von Ventura und Jane.

Zeugenaussagen vor Gericht

Beim siebenwöchigen Prozess berichteten Ventura und Jane, sie hätten oft keine Wahl gehabt, als sich mit Babyöl einzureiben und Sex mit den männlichen Escorts zu haben, während Combs ihre Bewegungen choreografierte, masturbierte und oft Videos drehte. Ventura sagte aus, Combs habe sie regelmäßig geschlagen, ins Gesicht getreten, zu Boden geworfen und ihr gedroht, Sexvideos zu veröffentlichen, falls sie nicht tat, was er wollte.

„Sean Combs hat Gewalt, Drohungen, Substanzen und Kontrolle über meine Karriere genutzt, um mich über ein Jahrzehnt in Missbrauch zu fangen. Er hat mich dazu gebracht, immer wieder Sex mit bezahlten männlichen Sexarbeitern während mehrtägiger ‚freak offs‘ zu haben, was fast wöchentlich vorkam“, schrieb Ventura in einer diese Woche vor Gericht eingereichten Opfer-Erklärung. „Ich wurde gezwungen, Dessous und High Heels zu tragen, genau gesagt, wie ich aussehen sollte, und mit Drogen und Alkohol gefügig gemacht, damit er mich wie eine Marionette kontrollieren konnte. Diese Erlebnisse waren erniedrigend und widerlich, haben mir Infektionen, Krankheiten und tagelange körperliche und emotionale Erschöpfung gebracht, bevor er wieder alles von mir verlangte. Sexakte wurden zu meiner Vollzeitaufgabe, einzig um in seinen Gnaden zu bleiben.“

Jane berichtete im Prozess, Combs habe einmal vier Türen eingetreten, um zu ihr zu gelangen, und sie dann gewürgt, geschlagen und getreten. Danach habe er verlangt, sie solle Eis, Make-up und eine neue Frisur nutzen, um ihr blaues Auge und eine Beule auf dem Kopf zu kaschieren, weil er eine spontane „Hotel-Nacht“ wollte. (Jane reichte keine Opfer-Stellungnahme vor der Urteilsverkündung ein.)

Rolle der Opferperspektive bei der Strafbemessung

„Sowohl Ventura als auch Jane haben ausführlich über ihre Angst und ihre fehlende Bereitschaft ausgesagt, mit den Escorts Sex zu haben“, schrieben die Staatsanwälte im Strafantrag. Sie argumentierten, dass das Gericht trotz Freispruchs vom Menschenhandel die psychische Verfassung der Frauen bei der Strafbemessung berücksichtigen könne.

„Es ist durchaus denkbar, dass die Jury die Verteidigungsstrategie akzeptierte, wonach der Angeklagte keine Absicht zur Nötigung hatte, die Opfer ihn aber tatsächlich fürchteten“, formulierten die Staatsanwälte, im Einklang mit den Aussagen einer Ersatzjurorin gegenüber Rolling Stone nach dem Urteil. Die Freisprüche hinderten den Richter somit nicht daran, die Aussagen der Frauen über ihr „Gefühl der Angst“ vor Racheakten zu berücksichtigen, falls sie sich nicht auf die Hotel-Dreier eingelassen hätten.

In ihrem Schreiben betonte Ventura, die Misshandlungen hätten sie beinahe in den Suizid getrieben. „Über ein Jahrzehnt machte Sean Combs mich machtlos und unwichtig, aber meine Erfahrung war real, entsetzlich und verdient es, berücksichtigt zu werden“, schrieb sie. „Auch wenn die Jury nicht zu verstehen oder glauben schien, dass ich wegen Gewalt und Zwang an den ‚freak offs‘ teilnahm, weiß ich, dass das die Wahrheit ist, und seine Strafe sollte die Realität der Beweise und meine Erfahrung als Opfer spiegeln.“

Richter nimmt keine Rücksicht auf Geständnis

Am Tag der Urteilsverkündung, als manche spekulierten, Combs könne gegen Kaution bis zur Strafbemessung freikommen, stellte Judge Subramanian klar, dass er die Aussagen der Frauen und die Zugeständnisse der Verteidigung zum Temperament von Combs ernst nehme. Er bezog sich auf das Schlussplädoyer des führenden Verteidigers Marc Agnifilo, als er den Antrag auf Entlassung vor Urteilsverkündung ablehnte.

„Im Prozess räumte die Verteidigung die Gewalt in persönlichen Beziehungen des Angeklagten ein: ‚Es geschah‘“, sagte Subramanian noch am Tag des Jury-Urteils. Der Richter merkte an, dass Combs bereits im Juni 2024 gestanden hatte, gegenüber Jane gewalttätig gewesen zu sein – „zu einem Zeitpunkt, als ihm klar sein musste, dass er sich zurückhalten sollte“, da Combs’ Wohnungen zu diesem Zeitpunkt bereits im Zuge der Ermittlungen durchsucht worden waren. „Diese Form von Gewalt, die hinter verschlossenen Türen geschieht“, so der Richter, „ist nicht durch Auflagen zu kontrollieren.“

Im Schlussplädoyer räumte Verteidiger Agnifilo ausdrücklich die Vorwürfe der häuslichen Gewalt ein. „Was die persönliche Verantwortung betrifft… die häusliche Gewalt, wir stehen dafür ein. Es ist passiert“, sagte Agnifilo am 27. Juni vor dem Gremium. „Wäre er wegen häuslicher Gewalt angeklagt, wären wir nicht alle hier, weil er sich schuldig bekannt hätte – denn das hat er getan.“

Staatsanwaltschaft betont fehlende Reue

In ihrer letzten Ansprache am Freitag sagte Bundesanwältin Christy Slavik, Combs habe keinerlei Anspruch auf einen Vertrauensvorschuss bei der Strafzumessung. Sie argumentierte, er habe behauptet, er sei geläutert und ein veränderter Mann, nachdem das Video von seiner Misshandlung Venturas 2016 geleakt war, und habe im nächsten Monat dann Jane misshandelt.

Während des Prozesses präsentierten die Staatsanwälte über einen Zeitraum von 28 Tagen insgesamt 34 Zeugen. Neben Ventura und Jane hörten die Geschworenen auch von früheren Mitgliedern aus Combs’ engstem Kreis, die berichteten, selbst misshandelt worden zu sein. Celebrity-Stylist Deonte Nash sagte aus, Combs habe ihn angeblich zweimal gewürgt und er habe gesehen, wie Combs Ventura gegen den Bettrahmen geworfen habe, wobei ein blutendes Loch an ihrem Auge entstanden sei, das genäht werden musste.

Eine frühere Assistentin, die unter dem Pseudonym „Mia“ aussagte, sagte aus, Combs habe sie im Personalbett vergewaltigt und sie habe gesehen, wie er Ventura verfolgte, auf den Boden schleuderte und „ihren Kopf aufschlug“. Laut ihrer Aussage habe Ventura sich nicht gewehrt. „Ich habe sie mit erhobenen Armen gesehen“, sagte sie aus.

Einschüchterungsversuch bei Opferanhörung

Mia sollte am Freitag bei der Urteilsanhörung aussagen, änderte ihre Meinung aber nach einem von der Staatsanwaltschaft als „einschüchternd“ bezeichneten Schreiben aus Combs’ Verteidigung, in dem ihr eine falsche Stimme und Unehrlichkeit vorgeworfen wurden. Der Richter bezeichnete den „Ton“ des Verteidigungsschreibens als „unangemessen“.

Eine weitere ehemalige Mitarbeiterin, Capricorn Clark, sagte im Prozess aus, Combs habe sie einmal mit vorgehaltener Waffe entführt und gesagt, er wolle den Rapper Kid Cudi „umbringen“, nachdem er im Dezember 2011 von dessen kurzer Beziehung mit Ventura erfahren hatte. Nash, Mia und Clark übermittelten alle Opfer-Stellungnahmen und forderten von Richter Subramanian eine deutliche Haftstrafe.

Verteidigung wirft Behörden Übergriff vor

In den Schlussplädoyers der letzten Woche kämpfte Anwalt Agnifilo mit den Tränen und warf den Behörden vor, Combs mit unfairer Machtfülle zu verfolgen. Die Staatsanwälte, so Agnifilo, hätten Venturas Zivilklage als Sprungbrett genutzt, um Combs’ Privatleben auszuleuchten und ihn nach ungewöhnlichen Sexualpräferenzen mit Strafrechtstatbeständen zu belegen. Er sagte, die Staatsanwaltschaft versuche, „gelbes Absperrband“ um Combs’ Schlafzimmer zu legen.

Bei einer separaten Anhörung letzte Woche forderte die Verteidigung per Antrag , die Jury-Urteile aufzuheben oder einen neuen Prozess einzig zu den zwei Mann-Act-Anklagen zu eröffnen. In einem 16-seitigen Urteil am Dienstag wies Richter Subramanian sämtliche Argumente der Verteidigung zurück, einschließlich der Behauptung, Combs sei Amateur-Pornoproduzent und seine Freak-off-Sessions und Videos seien von den Verfassungsrechten gedeckt.

„Irgendwann kann illegales Verhalten nicht mehr durch das Verlangen, es zu beobachten, in verfassungsrechtlich geschütztes Handeln verwandelt werden“, schrieb der Richter. „Combs’ Verhalten geht weit darüber hinaus. Die Beweise im Prozess zeigten, dass er beim Filmen in der Regel weder vorher ankündigte noch um Einverständnis bat, wie ein Filmproduzent; und dass er masturbierte, was darauf hindeutet, dass der Zweck seine unmittelbare sexuelle Befriedigung war.“