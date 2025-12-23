Sean Lennon: Interessiert sich Generation Z überhaupt für die Beatles?

Die Vorstellung, dass die bedeutende Diskografie der Beatles einer Generation verloren gehen könnte, erscheint kaum vorstellbar. Doch mit dem Fortschreiten der Zeit, dem Aufkommen neuer Technologien und dem unvermeidlichen Wandel der Gesellschaft, sagt John Lennons Sohn Sean Ono Lennon, sei es möglich, dass die Band eines Tages in Vergessenheit geraten könnte.

Hüter eines weltweiten Vermächtnisses

Im Gespräch mit CBS Sunday Morning sagte der 50-jährige Sean, er habe „technisch gesehen“ die Rolle des Hüters des Vermächtnisses seines Vaters übernommen, das seine Mutter Yoko Ono über Jahrzehnte hinweg geschützt und geprägt habe.

„Aber natürlich ist auch die Welt der Hüter seines Vermächtnisses, würde ich sagen“, erklärte Sean. „Ich gebe einfach mein Bestes, um sicherzustellen, dass die jüngere Generation die Beatles sowie John und Yoko nicht vergisst. So sehe ich das.“

Auf die Frage, ob er es für möglich halte, dass sich eine neue Generation nicht mehr erinnere, antwortete Sean: „Es zu vergessen? Ja, das denke ich tatsächlich“, und fügte hinzu: „Das habe ich früher nie gedacht.“

Ein einzigartiger Katalog der Rockgeschichte

John (der 1967 das Titelblatt der allerersten ROLLING-STONE-Ausgabe zierte), Paul McCartney, Ringo Starr und der verstorbene George Harrison schufen einen der dauerhaftesten und revolutionärsten Kataloge in der Geschichte des Rock ’n’ Roll – von ihrem Debütalbum „Please Please Me“ aus dem Jahr 1963 bis zu ihrem letzten Studioalbum „Let It Be“ von 1970.

Nachdem John 1970 seine Solokarriere startete, ein Jahr nach seiner Hochzeit mit Ono, veröffentlichte das Paar 1980 das transzendente Album Double Fantasy, das letzte Werk vor Lennons tragischem Mord.

Eine persönliche Verpflichtung

„Meine Eltern haben mir so viel gegeben, dass es meiner Meinung nach das Mindeste ist, was ich tun kann, um ihr Vermächtnis zu meinen Lebzeiten zu unterstützen“, sagte Sean gegenüber CBS. „Ich habe das Gefühl, ich schulde es ihnen. Es ist etwas Persönliches.“

Im Jahr 2023 veröffentlichten Sean und der Filmemacher Dave Mullins den Kurzfilm „War Is Over!“, der für das Projekt einen Oscar gewann. Der Film greift die Antikriegs-Hymne „Happy Xmas (War Is Over)“ auf – geschrieben und aufgenommen von seinen Eltern im Jahr 1971 – und stellt sie einer neuen Generation vor. Erzählt wird die Geschichte animiert anhand feindlicher Soldaten im Ersten Weltkrieg, die über eine Brieftaube Schach spielen.

Frieden, Liebe und Aktivismus

Sean beschrieb das Vermächtnis seiner Eltern als „Frieden und Liebe“, präzisierte jedoch: „Aber es geht nicht nur um Frieden und Liebe. Es ist eine Haltung gegenüber Aktivismus, die mit Humor und Liebe umgesetzt wird.“