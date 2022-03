Sean Penn inszeniert seine Flucht aus der Ukraine

Ein Foto mit Rollkoffer im Gegenlicht. So hat Sean Penn per Twitter seinen Abgang aus der Ukraine dokumentiert. Vorbei an einem endlosen Stau mit Flüchtlingen aus allen Landesteilen. „Ich und zwei Kollegen sind kilometerweit zur polnischen Grenze gelaufen, nachdem wir unser Auto am Straßenrand stehen gelassen hatten“, schrieb er dazu.

Die überstürzte Aktion war nötig geworden, nachdem Penn im Rahmen seines Dokumentarfilmes über den Ukraine-Konflikt in der letzten Woche noch einmal nach Kiew zurückkehrte. Bereits im Herbst 2021 drehte er im Land, auch in der umkämpften Donbas-Region.

Vielerorts wurde er für seinen Schneid bewundert, das Projekt nun fortzuführen. Mitten hinein in den losbrechenden Krieg. Auch von Seite der ukrainischen Regierung bekam er Anerkennung: „Unser Land ist ihm dankbar für so viel Mut und Ehrlichkeit“, hieß es aus dem Präsidialamt.

Mittlerweile häufen sich nun kritische Stimmen. „Dieser Mann ist ein Adrenalin-Junkie! Er ist reich und gelangweilt. Er gefällt sich darin Alarm zu machen. Zuerst El Chapo, dann dicke Hose im Krieg!!“, schreib User War_West auf dem Content-Portal reddit. „Er sieht sich wohl als ein moderner Hemingway“ vermutet teanaway99 in der zum eigenen Diskussionsstrang angewachsenen Debatte.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022