Sean Penn: Sterbender Donald Trump könnte versuchen, die Welt zu zerstören

Sean Penn hält sich mit seiner Meinung über Donald Trumps zweite Amtszeit als Präsident nicht zurück. In Jim Acostas Substack-Podcast sagte der Schauspieler, er sei besorgt darüber, ob Trump versuchen werde, im Amt zu bleiben.

Sean Penn warnt vor Trump: „Er könnte die Welt zerstören, bevor er stirbt“

„Wir sollten die schlimmsten Szenarien in Betracht ziehen“, sagte Penn, nachdem er über den Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, gesprochen hatte. „Ich halte es für eine plausible Theorie, dass Donald Trump einem Ehepartner ähnelt, der verlassen wird. Vielleicht sogar von einem anderen. Und der dann seinen ehemaligen Partner ermordet, weil er ihn nicht haben kann. Und niemand sonst ihn haben soll. Ich glaube, Donald Trump und sein Solipsismus haben eine ähnliche Beziehung zur Welt. Und diese Zerstörung ist zum Teil ein Machtspiel. Aber auch seine buchstäbliche Absicht für seinen endgültigen Abgang.“

Von Bukele zu Trump – Penns Sorge vor Machtmissbrauch

Acosta fragte Penn dann, ob er glaube, dass Donald am Ende seiner Amtszeit zurücktreten werde. „Ich glaube, er könnte versuchen, die Welt zu zerstören, bevor er alt wird“, antwortete Penn.

Der Kongressabgeordnete Eric Swalwell , der ebenfalls in dem Podcast zu Gast war und zusammen mit Penn als ausführender Produzent des neuen Films Words of War fungiert, fügte hinzu, dass es bei Möchtegern-Diktatoren niemals einen „Nachfolgeplan“ gebe.

„Was mir Sorgen macht, ist, dass er, wenn er nicht glaubt, dass es jemanden gibt, der ihn schützen kann, noch weiter gehen wird, um sich selbst zu schützen“, sagte Swalwell. ‚Unsere einzige Hoffnung ist ein Kongress, der ihn kontrolliert. Eine Presse, die darüber berichtet. Ein unabhängiges Gericht, das darüber entscheidet. Dazu ein Stadtplatz voller Amerikaner, die ‘Auf keinen Fall‘ sagen.“

Penn war zusammen mit Acosta zu Gast, um für „Words of War“ zu werben, einen Film mit Maxine Peake und Jason Isaacs, der sich um die russische Journalistin Anna Politkowskaja dreht, die 2005 vor ihrer Wohnung in Moskau ermordet wurde.

Eric Swalwell warnt vor „diktatorischer Logik ohne Nachfolger“

„Diejenigen, die glauben, dass so etwas hier nicht passieren kann, haben die eindeutigen Anzeichen dafür nicht erkannt, dass es passieren wird. Es sei denn, die Menschen engagieren sich und sind aufgeklärt“, sagte Penn. „Wir erleben in unserem Land gerade, was die Russen durchgemacht haben.“

Der Schauspieler nahm Trump auch in einem kürzlichen Interview mit Forbes über Words of War ins Visier und sagte, dass „wir absolut dort sind“.

Words of War: Penns Filmprojekt über autoritäre Systeme

„Das lässt sich nicht leugnen“, sagte Penn. „Manchmal sind die Leute vorsichtig. Oder geben sich in den Medien zurückhaltend, wenn sie nicht alles beim Namen nennen wollen. Obwohl es sich um einen Fünf-Alarm-Brand handelt. Denken wir daran, dass Präsident Trump in seiner ersten Wahlkampagne gesagt hat, er könne jemanden auf der Fifth Avenue erschießen und niemand würde etwas dagegen unternehmen. Der Oberste Gerichtshof hat ihm nun Recht gegeben. Joe Biden hätte ihn ermorden lassen können, ohne dass ihm etwas passiert wäre. Ich wäre nicht dafür gewesen. Und Präsident Biden hätte das natürlich nie getan. Aber wenn die Dinge so weit gehen, dass die Gesellschaft zulässt, dass das, was hier gerade passiert, weitergeht, dann kommt es zu Words of War.“

Penns langjährige Trump-Kritik: „Feind des Staates“

Penn ist seit langem ein Kritiker von Trump. Im Jahr 2018 verfasste er einen vernichtenden Kommentar für TIME, in dem er Trump als „Staatsfeind“ bezeichnete.

„Die Lösung für unsere derzeitige Spaltung liegt nicht im Weißen Haus“, schrieb Penn. „Stattdessen werden wir nur dann Einheit finden, wenn wir erkennen, dass wir mit unserem derzeitigen Präsidenten vielleicht zum ersten Mal in unserer Geschichte einen Feind des Mitgefühls gewählt haben. Tatsächlich können wir nicht nur untereinander vereint sein. Sondern auch mit Afrika, El Salvador, Haiti, Mexiko, dem Nahen Osten. Und darüber hinaus, wenn wir erkennen, dass Präsident Donald Trump ein Feind der Amerikaner, der Republikaner, der Demokraten, der Unabhängigen und jedes neu geborenen Kindes ist. Ein Feind der Menschheit. Er ist in der Tat ein Staatsfeind.“