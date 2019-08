Seeed kündigen neues Album „Bam Bam“ an

Seit Jahren kommt immer mal wieder das Gerücht auf, ein Comeback der Band stünde in Aussicht. Die Fans sind frustriert, denn bisher blieb neues Material aus. Das soll sich nun aber tatsächlich ändern.

Schon seit Jahren sägen die Kinks an den Nerven ihrer treuen Fans. Immer mal wieder erklären die Brüder Ray und Dave Davies in Interviews, eine Reunion stehe an und es werde fleißig an neuem Material gearbeitet. Bisher stellten sich diese Versprechungen aber nur als zwanglose Jam-Sessions der beiden Musiker heraus. Auf Nachfrage eines „Channel 4 “-Journalisten, ob tatsächlich ein Comeback geplant sei, antwortete Ray Davies beispielsweise letztes Jahr: „„Offiziell sind wir, ja…. später in der Kneipe.“ In einem Interview mit dem amerikanischen ROLLING STONE führte Dave Davies nun die jährliche Tradition, neues Kinks-Material zu teasern, weiter. Diesmal scheint es sich…