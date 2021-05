Serie des Monats Juni 2021: Big Shot – Staffel 1

Die Briten machen sich in dieser unartigen, albernen und schlauen Serie zwar über die Gamer und die Eintönigkeit ihres zeitraubenden Hobbys lustig, offenbaren aber trotzdem ein Herz für Meg, Nicky und Co. und deren Macken.

Wer erinnert werden möchte, wie prüde Dialoge in den meisten US-Serien immer noch sind, sollte eine britische Sitcom wie diese einschalten, die einem ein paar neue Vokabeln beibringt. Obwohl die „Dead Pixels“-Hauptfigur, Meg, ihre erotischen Fantasien gern obszön ausmalt, hat dann aber immer doch nur ihr Avatar aus dem Online-Rollenspiel Kingdom Scrolls Sex, während sie stumpf auf den Bildschirm glotzend auf die Hoch- und Runter-Tasten hämmert. Und falls es ihrer Mitbewohnerin, Alison, ausnahmsweise gelingt, Meg zu so etwas wie einem Date zu überreden, kommt garantiert etwas dazwischen. Zum Beispiel dass Castle Blackfinger in Flammen steht und Meg ihrem Mitspieler Nicky,…